Як отримати міжнародні водійські права — Finance.ua

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Як отримати міжнародні водійські права

Особисті фінанси
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Як отримати міжнародні водійські права
Як отримати міжнародні водійські права
Українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія на підставі національного посвідчення у територіальних сервісних центрах МВС.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Як отримати документ

Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:
  • пред’явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;
  • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • фотокартка розміром 3,5×4,5 см на матовому папері;
  • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.
Строк надання послуги — до 5 робочих днів.

Довідка Finance.ua:

  • починаючи з 29 червня 2022 року, водійські посвідчення, які видані в Україні, визнають у Європі без будь-яких обмежень. Це означає, що українці, які мають такі посвідчення, не повинні змінювати їх або проходити додаткові іспити, щоб керувати автомобілем за кордоном;
  • згідно з Правилами дорожнього руху України (п. 31.4.7), авто не можна експлуатувати без медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена (мотоцикл, легкове або вантажне авто, автобус, мікроавтобус та інше);
  • розширено можливості обміну посвідчення водія за кордоном. Тепер ця послуга доступна у ДП «Документ» в німецькому Кельні.
Щоб почувати себе безпечно за кермом не тільки в Україні, а й за кордоном, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

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За матеріалами:
Finance.ua
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