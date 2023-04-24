Як отримати міжнародні водійські права — Finance.ua

Як отримати міжнародні водійські права Сьогодні 11:55 — Особисті фінанси

Як отримати міжнародні водійські права

Українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія на підставі національного посвідчення у територіальних сервісних центрах МВС.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Як отримати документ

Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:

пред’явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартка розміром 3,5×4,5 см на матовому папері;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Строк надання послуги — до 5 робочих днів.

Довідка Finance.ua:

починаючи з 29 червня 2022 року, водійські посвідчення, які видані в Україні, визнають у Європі без будь-яких обмежень. Це означає, що українці, які мають такі посвідчення, не повинні змінювати їх або проходити додаткові іспити, щоб керувати автомобілем за кордоном;

згідно з Правилами дорожнього руху України (п. 31.4.7), авто не можна експлуатувати без медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена (мотоцикл, легкове або вантажне авто, автобус, мікроавтобус та інше);

розширено можливості обміну посвідчення водія за кордоном. Тепер ця послуга доступна у ДП «Документ» в німецькому Кельні.

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