Водіям нагадали про штраф за відсутність аптечки — Finance.ua

Водіям нагадали про штраф за відсутність аптечки
Згідно з Правилами дорожнього руху України (п. 31.4.7), авто не можна експлуатувати без медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена (мотоцикл, легкове або вантажне авто, автобус, мікроавтобус та інше).
Юристи звертають увагу, що у жодному нормативному документі не передбачений штраф за водіння особистого автомобіля без аптечки. Тобто автомобіля, який не використовується для надання послуг із перевезення пасажирів. Автомобіліст відбудеться лише попередженням.
Інша справа — відсутність аптечки в транспортному засобі, який використовується, наприклад, як таксі. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу — 680 грн, згідно зі статтею 121 КУпАП.
При повторному подібному порушенні протягом року на водія, крім штрафу, чекає позбавлення водійського права на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.
Нагадаємо, в Україні пішоходів почали масово штрафувати за порушення правил дорожнього руху. Зокрема за перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях.
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