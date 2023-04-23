Водіям нагадали про штраф за відсутність аптечки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Водіям нагадали про штраф за відсутність аптечки

61
Згідно з Правилами дорожнього руху України (п. 31.4.7), авто не можна експлуатувати без медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена (мотоцикл, легкове або вантажне авто, автобус, мікроавтобус та інше).
Юристи звертають увагу, що у жодному нормативному документі не передбачений штраф за водіння особистого автомобіля без аптечки. Тобто автомобіля, який не використовується для надання послуг із перевезення пасажирів. Автомобіліст відбудеться лише попередженням.
Місце для вашої реклами
Інша справа — відсутність аптечки в транспортному засобі, який використовується, наприклад, як таксі. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу — 680 грн, згідно зі статтею 121 КУпАП.
При повторному подібному порушенні протягом року на водія, крім штрафу, чекає позбавлення водійського права на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.
Нагадаємо, в Україні пішоходів почали масово штрафувати за порушення правил дорожнього руху. Зокрема за перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця.
👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.