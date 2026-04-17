День фінансів: лічильник «День-Ніч», обовʼязковий техогляд, де зарплати зростають найшвидше Сьогодні 17:38

У п’ятницю, 17 квітня, стало відомо, де зарплати зростають найшвидше та скільки можна зекномити з лічильниками «День та ніч».

ЄС виділить Україні до 2,7 млрд євро

Європейський Союз планує виділити Україні від 2,5 до 2,7 млрд євро після того, як минулого тижня парламент країни закінчив необхідні реформи.

Бізнес скаржиться на дефіцит кадрів, але ігнорує ресурс

Кадровий голод в Україні посилюється на тлі парадоксальної ситуації: у країні вже є масштабний резерв із 1,5 млн ветеранів, але бізнес використовує його обмежено.

Де зарплати зростають найшвидше

За рік — з березня 2025 до березня 2026 — медіанні зарплати за окремими вакансіями в Україні зросли на 31−96%. Про це свідчить аналіз зростання медіанної зарплати, проведений платформою OLX Робота. Водночас порівняння з початком повномасштабного вторгнення показує ще більш суттєві зміни: у низці сфер доходи зросли у 2−4 рази.

1 квітня 2026 року оновлено правила надання грошової допомоги від УВКБ ООН для людей, які постраждали від війни.

🎥Ми роками чули про те, що обов’язкова накопичувальна система — це єдиний порятунок для майбутніх пенсіонерів. Нас готували до того, що відкладати на старість будуть усі. Але сьогодні правила гри офіційно змінилися. Міністерство соціальної політики ставить на паузу ідею примусових накопичень.

Через 1 гривню боргу заблокувати рахунки

Після ухвалення ВР законопроєкту № 14005 щодо цифровізації виконавчого провадження в інформаційному просторі з’явилася низка спекуляцій і хибних трактувань. Зокрема, йдеться про нібито «тотальний контроль», порушення європейських стандартів і ризики для боржників.

Лічильник «День-Ніч»

. Лічильник «День-Ніч» дозволяє економити на електроенергії завдяки нічному тарифу, що вдвічі нижчий за денний. Чим більше електроспоживання вночі, тим більше коштів ви заощаджуєте і швидше окупається придбаний лічильник

Також стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову про зміни в платіжках за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Обовʼязковий техогляд

Україна взяла на себе зобов’язання перед Європейським Союзом запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, зокрема легкових. Відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року.

