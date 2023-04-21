Обмін посвідчення водія доступний вже у Кельні — Finance.ua
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Обмін посвідчення водія доступний вже у Кельні

Технології&Авто
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Розширено можливості обміну посвідчення водія за кордоном. Тепер ця послуга доступна у ДП «Документ» в німецькому Кельні.
Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
«Паспортний сервіс» знаходиться за адресою:
Кельн, Breslauer Platz, 50668. Обслуговування відвідувачів тут здійснюється виключно за попереднім записом.Графік роботи центру:
пн — сб — з 9:00 до 18:00.
Послуга обміну посвідчення водія актуальна, коли:
  • у наявного вичерпався термін дії;
  • написи на пластиковому бланку стерлись і не читаються;
  • особа змінила дані — прізвище, ім’я, по-батькові.
  • водій бажає замінити старе посвідчення на нове.
Раніше схожий центр уже запрацював в Берліні.

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За матеріалами:
Finance.ua
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