Обмін посвідчення водія доступний вже у Кельні — Finance.ua

Обмін посвідчення водія доступний вже у Кельні
Розширено можливості обміну посвідчення водія за кордоном. Тепер ця послуга доступна у ДП «Документ» в німецькому Кельні.
Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
«Паспортний сервіс» знаходиться за адресою:
Кельн, Breslauer Platz, 50668. Обслуговування відвідувачів тут здійснюється виключно за попереднім записом.Графік роботи центру:
пн — сб — з 9:00 до 18:00.
Послуга обміну посвідчення водія актуальна, коли:
- у наявного вичерпався термін дії;
- написи на пластиковому бланку стерлись і не читаються;
- особа змінила дані — прізвище, ім’я, по-батькові.
- водій бажає замінити старе посвідчення на нове.
Раніше схожий центр уже запрацював в Берліні.
Зелена карта онлайн на Finance.ua
Поділитися новиною