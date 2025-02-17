День финансов: условия подписания соглашения об ископаемых с США и всеобъемлющее экономическое партнерство с ОАЭ — Finance.ua

День финансов: условия подписания соглашения об ископаемых с США и всеобъемлющее экономическое партнерство с ОАЭ Сегодня 17:45

Понедельник, 17 февраля. Что предусматривает подписанное соглашение с ОАЭ и сколько западные страны-доноры выделили Украине в течение трех лет войны.

Условия подписания соглашения об ископаемых с США. Украина Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых со Штатами. Впрочем, в настоящее время документ не содержит никаких гарантий безопасности, заявил президент Зеленский. По его словам, если речь идет о гарантиях безопасности, тогда следует их рассмотреть в контексте НАТО или альтернативных механизмов.

Оформление е-Виз для иностранцев. Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины возобновляет оформление электронных виз с целью въезда в Украину иностранцев из 45 стран. Срок оформления е-Виз длится — три рабочих дня, а в срочном порядке — 1 день.

Всеобъемлющее экономическое партнерство с ОАЭ. Украина и Объединенные Арабские Эмираты Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Это первое в истории Украины соглашение о свободной торговле со странами Персидского залива. Также ОАЭ станут партнером Украины по созданию первого продовольственного хаба на африканском континенте.

Помощь западных партнеров. Аналитики Кильского института мировой экономики Аналитики Кильского института мировой экономики подсчитали , что западные страны-доноры выделили Украине в течение трех лет войны против россии около 267 млрд евро помощи, то есть более 80 млрд евро ежегодно. Европа в целом опередила США по объему помощи Украине.

Зеленский заверил, что Украина найдет возможность перекрыть некоторые расходы, в том числе на поддержку ветеранов, которые финансировались Агентством по международному развитию (USAID).

Выступление вице-президента США Джея ди Венса на Мюнхенской конференции настолько шокировало, что это сразу отразилось на курсе доллара. Он немного просел. Продолжится ли эта тенденция и на этой неделе — смотрите в традиционном прогнозе курса валют на неделю:

Шансы Украины на возобновление после войны. Оборонная промышленность Оборонная промышленность может стать движущей силой послевоенного экономического восстановления Украины. Спустя десятилетие после окончания боевых действий и достижения стабильного прекращения огня или перемирия Украина может войти в десятку стран мира с точки зрения производства военной продукции.

Война внесла свои коррективы в рынок недвижимости. В 2022 году наблюдалось резкое снижение спроса и соответственно цен на аренду квартир. Особенно это касалось городов, пострадавших от боевых действий и попавших в оккупацию, в частности, Бучи и Ирпеня. Однако уже в 2023 году рынок начал восстанавливаться и цены постепенно росли. Сколько стоит аренда жилья под Киевом и в каких районах и городах-спутниках столицы она самая выгодная, рассказываем в новой статье:

Объемы вкладов украинцев. Объем гривневых средств клиентов в банках на начало февраля составляет 1,8 трлн грн. По Объем гривневых средств клиентов в банках на начало февраля составляет 1,8 трлн грн. По прогнозам НБУ и ожиданиям банков, объем вложений клиентов будет расти в 2025 году. В то же время, по словам нардепа Даниила Гетманцева, объем банковских вкладов в национальной валюте сократился на 3% (на 56,5 млрд грн).

По данным НБУ, в январе 2025 года банки повысили процентные ставки по кредитам для населения. Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 35,1% годовых. В прошлом месяце ставки были на уровне 34,1%.

Автошколы для лиц с инвалидностью. Защитники и защитницы с инвалидностью теперь Защитники и защитницы с инвалидностью теперь могут возместить стоимость обучения в автошколах. В Украине работают адаптированные автошколы, учитывающие потребности людей с инвалидностью. Они функционируют в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Кроме того, некоторые школы предусматривают обучение с переводом на язык жестов.

Рост украинской экономики. В январе 2025 года украинская экономика В январе 2025 года украинская экономика выросла на 1,5%. Драйверами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая индустрия, также внутренняя торговля.

Самые популярные направления вакансий в Резерв+. Резерв+ Резерв+ предлагает более 6 тысяч должностей в Силах обороны. Самые популярные направления — это БПЛА, IT, транспорт, пехота. Откликов на вакансии зафиксировано более 50 000.

Мужчин в возрасте с 25 до 60 лет будут автоматически вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Речь идет о тех категориях украинцев, которые обращались в паспортные сервисы за границей до 24 апреля 2024 года, и не только.

Где и какие бизнесы чаще всего создают в Украине. По По данным Опендатабот, с начала полномасштабной войны в Украине открылось 763 759 новых ФЛП, в то же время 684 995 физлиц-предпринимателей решили закрыться. Больше всего бизнесов открывалось в сфере розничной торговли. Больше всего увеличилось количество новых предпринимателей в Ровенской (+25%), Ивано-Франковской (+10%) и Черниговской (+10%) областях.

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