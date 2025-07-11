День финансов: уплата штрафов в Резерв+, налоги для мобилизованных ФЛП, борьба с «отмыванием» доходов — Finance.ua

День финансов: уплата штрафов в Резерв+, налоги для мобилизованных ФЛП, борьба с «отмыванием» доходов Сегодня 17:45

Пятница, 11 июля. Одна социальная выплата вместо нескольких, 441 евро пособия в Германии вместо 563, штраф 8500 грн вместо 17 000.

Уплата штрафов в Резерв+

В приложении Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных на сумму 8500 грн — 50% от полной суммы. Позже появится возможность платить и другие штрафы, связанные с воинским учетом.

В Министерстве обороны также напомнили , что в Украине действует механизм, позволяющий ставить граждан на воинский учет автоматически, без посещения ТЦК.

Налоги и отчетность для мобилизованных ФЛП

Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

🪝 Банковские маркетологи постоянно создают разнообразные интересные предложения, которые делают обслуживание более комфортным, а иногда позволяют либо немного заработать, либо сэкономить на расходах. Редакция Finance.ua проанализировала появившиеся на банковском рынке в последнее время интересы и отобрала, по нашему мнению, топ-5 из них:

Одна выплата вместо нескольких

Министерство социальной политики приступило к тестированию нового вида пособия для получателей социальных выплат. Теперь семья, имеющая право на базовое социальное пособие, должна выбирать: получать новый вид помощи или те «классические» виды пособий, которые есть сейчас (например, многодетным семьям или малообеспеченным семьям).

Также в министерстве объяснили , почему могут задерживать социальные выплаты.

В то же время в Германии планируют уменьшить выплаты некоторым беженцам. Так, украинцам, которые обратились за получением временной защиты от войны после 1 апреля 2025 года, будут платить меньше, чем прибывшим ранее. Вместо 563 евро будут платить 441 евро.

🎒 Напомним, что в Украине запускают новый инструмент поддержки семей с детьми «Пакет школьника». Родители смогут получить по 5 тысяч гривен на каждого первоклассника. В Минсоцполитики отметили, что важная задача такой поддержки — стимулировать семьи, которые воспитывают детей, оставаться в Украине.

Как получить эти средства и на что их можно будет потратить? Обо всех деталях рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале:

Средние зарплаты в Украине

Аналитики OLX Работа сообщили , что по состоянию на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 24 609 грн. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области — 28 431 грн. В то же время, самые низкие зарплаты получают работники в Запорожской области — 20 555 грн.

Как свидетельствуют результаты исследования Государственной службы занятости, наибольшая доля опрошенных (25,3%) назвали желаемым уровнем дохода от 8001 до 12 000 грн. Почти столько же (24%) ориентируются на зарплату в пределах 12 001−16 000 грн. Еще 21,8% безработных ожидают заработную плату 16 001−20 000 грн, а 20% стремятся зарабатывать более 20 000 грн. Только 8,9% готовы работать за зарплату до 8000 грн.

Со своей стороны эксперты Центра Разумкова сообщили , что в 13 из 25 основных секторов экономики заработная плата остается ниже среднего уровня по стране. Это социально важные сферы, такие как образование и медицина.

Международная помощь

В первый день на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме удалось договориться о новом фонде реконструкции на 500 млн евро, о соглашениях с Еврокомиссией на 2,3 млрд евро, есть договоренности с Нидерландами и Швейцарией.

Кроме того, группа Европейского инвестиционного банка и Европейская комиссия на Конференции по восстановлению Украины объявили о новом пакете финансирования для Украины на сумму 600 млн евро.

Борьба с «отмыванием» доходов

С начала года Украине удалось вернуть более 156 миллионов гривен ущерба, причиненного вследствие уклонения от уплаты налогов и отмывания средств. Общая сумма выявленного ущерба превышает 336 млн гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.