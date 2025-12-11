День финансов: учетная ставка, магазины для «Зимней поддержки», где выросли зарплаты Сегодня 17:33

В четверг, 11 декабря, НБУ принял решение относительно учетной ставки, а Президент подписал бюджет-2026.

Решение относительно учетной ставки

Правление Национального банка Украины 11 декабря приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% . Для обеспечения привлекательности гривневых инструментов и устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики НБУ удерживает учетную ставку на уровне 15,5%.

Зеленский подписал госбюджет на 2026 год

Доходы госбюджета в 2026 году составят 2,918 трлн грн. Это больше на 415,3 млрд грн, чем в 2025 году. Расходы возрастут до 4,837 трлн грн, что больше на 134,5 млрд грн.

Продукты и магазины для «Зимней поддержки» и «Нацкешбэка»

С 11 декабря украинцы смогут покупать участвующие в программе продовольственные товары украинского производства (кроме подакцизных) за счет государственных программ «Зимняя поддержка» и «Национальный кешбэк». Список магазинов здесь.

Также Кабмин продлил сроки использования «тысячи Зеленского», оформленной через «Укрпочту».

В каких профессиях больше всего выросли зарплаты

За последние четыре года украинский рынок труда претерпел значительные изменения. В ряде профессий зарплаты выросли более чем на 200%, а некоторые специальности почти вчетверо повысили доходы.

Каждый 5 украинец стремится работать на фрилансе

В настоящее время 21% украинцев хотели бы работать в формате фриланса. В то же время только около 5% респондентов уже работают на фрилансе. Но потенциальное количество желающих перейти на гибкий формат занятости примерно в четыре раза превышает реальную долю тех, кто уже сделал этот шаг.

Сколько зарабатывают резиденты «Дія. City»

За первую половину 2025-го выручка резидентов «Дія. City», обнародовавших финотчетность, составила 267,6 млрд грн . Более 300 компаний из выборки имеют 100% иностранный капитал, среди которых преобладают юрлица с представителями из США, Кипра и Эстонии.

«Золотая карта Трампа»

Администрация президента США Дональда Трампа официально запустила программу «Золотая карта Трампа», предлагающую иностранцам возможность ускоренного получения вида на жительство в США за значительный финансовый взнос — 1 миллион долларов.

В «Дія» запустят фиксацию ДТП

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, уже с первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без бумажных документов

Ипотека для военнослужащих

Правительство расширило возможности программы «єОселя» для военнослужащих. Теперь мобилизованные могут оформить льготную ипотеку под 3% годовых вместо 7%. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Рынок первички в 2025 году

В 2025 году средняя стоимость квадратного метра новостроек росла почти во всех городах Украины. Как и в прошлом году, 2025 год не стал проще для строительной отрасли. Подорожание стройматериалов, дефицит кадров и рост заработной платы подталкивали цены на первичном рынке вверх.

Что делать, если вам задолжали пенсию

Как оказалось, задолженность по пенсии — уже не далекие истории, а суровая реальность. Однако еще большим сюрпризом, к тому же очень неприятным, является то, что эту задолженность не так уж и просто взыскать. Потому что выиграть суд в нашей стране достаточно легко. Куда труднее добиться исполнения решения суда. В этом материале Finance.ua рассказывает, как поступить, если вас оставили без пенсии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.