День финансов: «Транспортный безвиз», рынок ІТ, тарифы для Китая — Finance.ua

День финансов: «Транспортный безвиз», рынок ІТ, тарифы для Китая Сегодня 17:34

В четверг, 10 апреля, речь шла о том, что «Транспортный безвиз» между Украиной и ЕС продлен и благосостояние самых богатых людей мира выросло на 304 миллиарда долларов за один день.

«Транспортный безвиз». Либерализация Либерализация грузоперевозок («транспортный безвиз») между Украиной и Европейским Союзом автоматически продлена до конца 2025 года.

Трамп поднял тарифы для Китая до 125%. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.

«Тарифная война» может обрушить торговлю между США и Китаем на 80% - ВТО.

Кстати, США и Китай на грани реальной войны, торговая война ведет к рецессии, а россия недосчитается миллиардов на войну из-за ситуации на рынке нефти — подробнее об этом смотрите в нашем новом сюжете.

Валюта Китая обновила 17-летний минимум. Китайский юань в среду завершил день на Китайский юань в среду завершил день на самом низком уровне с декабря 2007 года — 7,3498 за доллар.

Как пошлины США повлияют на украинских экспортеров. Украинский экспорт в США в 2024 году достиг 870 млн долларов, это больше, чем в прошлом году. Однако Украинский экспорт в США в 2024 году достиг 870 млн долларов, это больше, чем в прошлом году. Однако введение новых пошлин может существенно повлиять на поставки некоторых товаров.

Как отреагировали рынки на приостановку повышения пошлин Трампом. Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин для стран, готовых вести переговоры с США. Это привело к резкому Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин для стран, готовых вести переговоры с США. Это привело к резкому росту акций. Индекс доллара 10 апреля оставался стабильным вблизи 102,8 после резкого внутридневного отскока на предыдущей сессии, поскольку президент Трамп объявил о 90-дневной паузе во взаимных пошлинах для стран, которые не ответных мер.

Благосостояние самых богатых людей мира выросло. Совокупный чистый капитал богатейших людей мира увеличился на рекордные Совокупный чистый капитал богатейших людей мира увеличился на рекордные 304 миллиарда долларов , на фоне резкого роста фондовых рынков после того, как президент США Дональд Трамп пообещал приостановить введение пошлин.

Стало известно также, как за время войны изменилось благосостояние украинских миллиардеров.

Какие налоги наполняют местные бюджеты. В I квартале 2025 года в В I квартале 2025 года в общий фонд местных бюджетов поступило 120 млрд грн, что на 18,4 млрд грн больше по сравнению с I кварталом прошлого года.

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