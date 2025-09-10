День финансов: транш от ЕС, выплаты украинцам в Польше, повестки по «Укрпочте» Сегодня 17:45

Среда, 10 сентября. Помощь от ЕС, компенсации по ипотеке для переселенцев и новые правила налогообложения онлайн-продаж.

Фонду гарантирования 27 лет

10 сентября Фонду гарантирования вкладов физических лиц исполняется 27 лет. С 1998 г. Фонд стал ключевым инструментом поддержки стабильности финансового сектора. Доверие украинцев к банкам в 2025 году достигло рекордных 68%. Об основных достижениях Фонда за 27 лет работы — рассказываем здесь

1 млрд евро от ЕС

Украина получила восьмой транш от ЕС в объеме 1 млрд евро за счет замороженных российских активов. Вырученные средства позволят профинансировать приоритетные расходы бюджета.

Добавим, что Украина передала миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества.

Цены в Украине

По данным Госстата, в августе потребительские цены снизились на 0,2%. Такой же показатель зафиксировали и в июле. В результате годовая инфляция в августе замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% месяцем ранее. Основными факторами снижения цен стали продукты питания и безалкогольные напитки, которые подешевели на 0,8%.

«єОселя» для ВПО

С сегодняшнего дня в рамках программы «єОселя» заработал механизм государственной компенсации для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Программа предусматривает 70% компенсации первого взноса по ипотеке; 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредита; до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки (комиссии, сборы, страхование).

Кстати, цены на жилье в Чехии достигли исторического максимума. Во втором квартале 2025 года зафиксирован рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и почти вдвое выше доковидного уровня. Рынок недвижимости стал одним из основных источников инфляционного давления, а доступность жилья для населения продолжает уменьшаться.

👛 Кредит наличными — один из популярных видов кредитования в Украине. Он обладает ярко выраженными преимуществами по сравнению с другими видами кредитов (например, обычным потребительским кредитом). В Украине получить кредит наличными можно либо в банке, либо в кредитном союзе или микрофинансовой организации (МФО).

Рассмотрим и сравним разные варианты:

Жалобы на подозрительные сборы

В приложении monobank появилась новая функция, позволяющая пользователям пожаловаться на сборы донатов, вызывающие подозрение в мошенничестве. При переходе по ссылке на «Банку» теперь доступно новое меню. В правом верхнем углу появилась опция «Пожаловаться на этот сбор». Если от пользователей поступит достаточное количество жалоб, команда банка будет внимательнее проверять такой сбор.

Налогообложение на OLX и других платформах

Кабинет Министров подал в Верховную Раду два законопроекта, касающиеся внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. В частности, предусмотрены две ставки налога на доходы физических лиц: 5% и 18%. Операторы платформ должны будут идентифицировать своих пользователей-продавцов и подавать отчеты в налоговую службу об их доходах.

Под налогообложение попадут аренда недвижимости и паркомест, личные услуги, продажа товаров, аренда транспорта.

Помощь украинцам в Польше

Совет министров Польши принял законопроект о поддержке украинцев. Документ определяет порядок выплат социальных программ для иностранцев, в том числе 800+, «Добрый старт» и «Активные родители». Льготы, за некоторыми исключениями, будут предоставляться только иностранцам, которые работают и платят налоги в Польше.

Кроме того, с началом нового учебного года польские школы ввели обновленные правила посещаемости, которые значительно повышают ответственность родителей за систематическое обучение детей.

Повестка по «Укрпочте»

Кабмин принял постановление, предусматривающее централизацию процесса печати и рассылки повесток, а также официальное привлечение почтовых операторов, в частности, «Укрпочты». Раньше отправка повесток по почте считалась лишь вспомогательным механизмом. Теперь повестка, присланная заказным письмом, приравнивается к официально врученной.

Туристический сбор в Украине

В первой половине 2025 туристический сбор в Украине принес местным бюджетам 142,6 миллиона гривен. Это на треть больше, чем в прошлом, и вдвое больше, чем в 2021 году. Эксперты прогнозируют, что год может стать рекордным по объемам поступлений, ведь главный туристический сезон приходится на второе полугодие.

