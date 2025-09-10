Четыре года рынка земли: как изменилась цена гектара
Рынок земель сельскохозяйственного назначения за четыре года прошел путь от осторожного старта из-за шока полномасштабного вторжения до устойчивого восстановления и рекордного роста, что четко иллюстрирует график.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Первый период: этап становления и ценовой разведки
(июль 2021 — февраль 2022)
Тогда рынок стартовал с умеренной активностью. Спрос формировали исключительно физические лица, а предложение было ограниченным, поскольку многие владельцы паев занимали выжидательную позицию, не спеша продавать землю. Это вполне понятно.
На графике виден постепенный рост количества сделок (светло-синяя линия) и проданных площадей (темно-синяя линия) в этот период. Но начальный ажиотаж произошел: он привел к резкому скачку средней цены до 95,7 тыс. грн/га в июле 2021 года (пунктирная линия).
Однако рынок быстро обрел равновесие, и к концу 2021 г. цены резко снизились. Как отмечает координатор земельного комитета Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Игорь Лисецкий, они стабилизировались на уровне около 34 тыс. грн/га.
Добавим, что количество сделок возросло от 2,5 тыс. в июле 2021 года до 10−12 тыс. ежемесячно к началу 2022 года, а площадь проданных земель колебалась в пределах 15−20 тыс. га ежемесячно.
По словам старшего научного сотрудника отдела земельных ресурсов и природопользования Национального научного центра «Институт аграрной экономики», к.э.н. Игоря Юрченко, тогда самая высокая активность наблюдалась в восточных областях: в Харьковской области заключено 9,5 тыс. сделок, в Сумской области — 7,2 тыс., в Полтавской области — 6,4 тыс. сделок. Самые высокие цены фиксировались в западных регионах: во Львовской области цены достигали 126,5 тыс. грн/га, в Ивано-Франковской — 120,7 тыс. грн/га.
Второй период: шок и заморозка рынка
(февраль — лето 2022)
Полномасштабное вторжение практически остановило рынок. На графике это отражено как быстрое падение всех показателей до нуля. Из-за закрытия государственных реестров и общей неопределенности спрос и предложение были парализованы.
Еженедельные объемы продаж упали в четыре раза — от 10 тыс. га до 2,5 тыс. га. После частичного возобновления работы рынка летом 2022 года цены оставались на относительно стабильном, хоть и низком уровне, около 37 тыс. грн/га.
Третий период: постепенное восстановление
(вторая половина 2022 — 2023 годы)
Рынок показал чрезвычайную устойчивость. «Начался постепенный, но уверенный рост количества сделок и площадей в течение 2023 года. Количество транзакций стабилизировалось в диапазоне 4−7 тыс. в месяц, что свидетельствует о возвращении доверия как со стороны покупателей (спрос), так и продавцов (предложение). Средняя стоимость гектара также начала стабильно расти, поднявшись с 39 тыс. грн в начале 2023 года до 42 тыс. грн в конце», — говорит эксперт УКАБ.
Четвертый период: выход на новый уровень, доступ юридических лиц с 1 января 2024 года
(2024 — 2025)
Почему именно для населения интересен доступ к купле-продаже сельхозземель? Всё очень просто. Такое право стало новым мощным толчком к росту неслыханного спроса и, разумеется, и цен.
Выход на рынок компаний стал основным драйвером их роста. Юридические лица сейчас готовы платить в среднем на 17% больше физических.
«Это создало конкуренцию и подтолкнуло среднюю стоимость вверх. В мае 2025 года средняя цена достигла исторического максимума, превысив 52 тыс. грн/га, а на июнь 2025 года — 60,7 тыс. грн/га», — добавляет Игорь Лисецкий.
Для сравнения: в начале февраля 2022 средняя цена 1 га земли составляла 34 тыс. гривен. То есть сейчас средняя стоимость сельхозземли в стране в 1,8 раза превышает аналогичный показатель начала 2022 года.
Как видно на графике, с начала 2024 года, особенно в 2025 году, количество сделок и проданные площади вышли на рекордные уровни, стабильно превышая показатели 2021 года.
Таким образом, мы видим, что количество сделок в середине 2025 г. стабилизировалось на уровне 10−15 тыс. единиц ежемесячно, а площадь отчужденных земель составляет около 16−25 тыс. га.
Помимо того, сохраняется сезонность с пиком активности в весенне-летний период. По состоянию на начало февраля 2022 года (перед полномасштабным вторжением) эти показатели соответственно составляли 15−17 тыс. единиц и 35−38 тыс. га, что меньше, чем сейчас.
Глядя на этот интересный график, можно вывести для себя некоторые искомые цифры по поводу того, сколько же можно было бы заработать на купле-продаже отдельного земельного участка. Так, например, если физлицо в феврале 2025 года купило себе 7 га сельхозземли по цене 56 тыс. грн за каждый гектар, а уже в апреле этого же года стоимость га увеличилась до 70,5 тыс. грн, то, продав этот же участок, человек получил бы прибыли 101 тыс. грн.
С одной стороны, «навар» и не такой уж и большой, но это пассивный доход, полученный всего за два-три месяца.
Подробнее о юридической основе, региональных особенностях и востребованности участков читайте в статье по ссылке:
Сельскохозяйственная земля для населения: относительно новый и интересный вид вложений, купли-продажи
Поделиться новостью
Также по теме
Четыре года рынка земли: как изменилась цена гектара
Как война изменила стоимость сельскохозяйственных земель в Украине
Сколько зарабатывают крупнейшие агрокомпании в Украине
ЕС утвердит квоты на экспорт украинской агропродукции в сентябре— объемы
Сколько можно заработать на инвестициях в землю — ответ эксперта
Аграрии намолотили 24,8 млн тонн: 12,8% меньше, чем на эту дату в прошлом году