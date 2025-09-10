Четыре года рынка земли: как изменилась цена гектара Сегодня 20:03 — Аграрный рынок

Четыре года рынка земли: как изменилась цена гектара

Рынок земель сельскохозяйственного назначения за четыре года прошел путь от осторожного старта из-за шока полномасштабного вторжения до устойчивого восстановления и рекордного роста, что четко иллюстрирует график.

Первый период: этап становления и ценовой разведки

(июль 2021 — февраль 2022)

Тогда рынок стартовал с умеренной активностью. Спрос формировали исключительно физические лица, а предложение было ограниченным, поскольку многие владельцы паев занимали выжидательную позицию, не спеша продавать землю. Это вполне понятно.

На графике виден постепенный рост количества сделок (светло-синяя линия) и проданных площадей (темно-синяя линия) в этот период. Но начальный ажиотаж произошел: он привел к резкому скачку средней цены до 95,7 тыс. грн/га в июле 2021 года (пунктирная линия).

Однако рынок быстро обрел равновесие, и к концу 2021 г. цены резко снизились. Как отмечает координатор земельного комитета Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Игорь Лисецкий, они стабилизировались на уровне около 34 тыс. грн/га.

Добавим, что количество сделок возросло от 2,5 тыс. в июле 2021 года до 10−12 тыс. ежемесячно к началу 2022 года, а площадь проданных земель колебалась в пределах 15−20 тыс. га ежемесячно.

По словам старшего научного сотрудника отдела земельных ресурсов и природопользования Национального научного центра «Институт аграрной экономики», к.э.н. Игоря Юрченко, тогда самая высокая активность наблюдалась в восточных областях: в Харьковской области заключено 9,5 тыс. сделок, в Сумской области — 7,2 тыс., в Полтавской области — 6,4 тыс. сделок. Самые высокие цены фиксировались в западных регионах: во Львовской области цены достигали 126,5 тыс. грн/га, в Ивано-Франковской — 120,7 тыс. грн/га.

Второй период: шок и заморозка рынка

(февраль — лето 2022)

Полномасштабное вторжение практически остановило рынок. На графике это отражено как быстрое падение всех показателей до нуля. Из-за закрытия государственных реестров и общей неопределенности спрос и предложение были парализованы.

Еженедельные объемы продаж упали в четыре раза — от 10 тыс. га до 2,5 тыс. га. После частичного возобновления работы рынка летом 2022 года цены оставались на относительно стабильном, хоть и низком уровне, около 37 тыс. грн/га.

Третий период: постепенное восстановление

(вторая половина 2022 — 2023 годы)

Рынок показал чрезвычайную устойчивость. «Начался постепенный, но уверенный рост количества сделок и площадей в течение 2023 года. Количество транзакций стабилизировалось в диапазоне 4−7 тыс. в месяц, что свидетельствует о возвращении доверия как со стороны покупателей (спрос), так и продавцов (предложение). Средняя стоимость гектара также начала стабильно расти, поднявшись с 39 тыс. грн в начале 2023 года до 42 тыс. грн в конце», — говорит эксперт УКАБ.

Четвертый период: выход на новый уровень, доступ юридических лиц с 1 января 2024 года

(2024 — 2025)

Почему именно для населения интересен доступ к купле-продаже сельхозземель? Всё очень просто. Такое право стало новым мощным толчком к росту неслыханного спроса и, разумеется, и цен.

Выход на рынок компаний стал основным драйвером их роста. Юридические лица сейчас готовы платить в среднем на 17% больше физических.

«Это создало конкуренцию и подтолкнуло среднюю стоимость вверх. В мае 2025 года средняя цена достигла исторического максимума, превысив 52 тыс. грн/га, а на июнь 2025 года — 60,7 тыс. грн/га», — добавляет Игорь Лисецкий.

Для сравнения: в начале февраля 2022 средняя цена 1 га земли составляла 34 тыс. гривен. То есть сейчас средняя стоимость сельхозземли в стране в 1,8 раза превышает аналогичный показатель начала 2022 года.

Как видно на графике, с начала 2024 года, особенно в 2025 году, количество сделок и проданные площади вышли на рекордные уровни, стабильно превышая показатели 2021 года.

Таким образом, мы видим, что количество сделок в середине 2025 г. стабилизировалось на уровне 10−15 тыс. единиц ежемесячно, а площадь отчужденных земель составляет около 16−25 тыс. га.

Помимо того, сохраняется сезонность с пиком активности в весенне-летний период. По состоянию на начало февраля 2022 года (перед полномасштабным вторжением) эти показатели соответственно составляли 15−17 тыс. единиц и 35−38 тыс. га, что меньше, чем сейчас.

Глядя на этот интересный график, можно вывести для себя некоторые искомые цифры по поводу того, сколько же можно было бы заработать на купле-продаже отдельного земельного участка. Так, например, если физлицо в феврале 2025 года купило себе 7 га сельхозземли по цене 56 тыс. грн за каждый гектар, а уже в апреле этого же года стоимость га увеличилась до 70,5 тыс. грн, то, продав этот же участок, человек получил бы прибыли 101 тыс. грн.

С одной стороны, «навар» и не такой уж и большой, но это пассивный доход, полученный всего за два-три месяца.

