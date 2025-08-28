Сколько зарабатывают крупнейшие агрокомпании в Украине — Finance.ua

Сколько зарабатывают крупнейшие агрокомпании в Украине Сегодня 16:01 — Аграрный рынок

Аналитики YouControl.Market проанализировали первые два квартала 2025 года, чтобы оценить динамику агробизнеса в Украине: где сосредоточены агрокомпании в Украине и кто возглавляет рейтинг крупнейших игроков по выручке.

Кто заработал больше всего

Несмотря на многочисленные вызовы, крупнейшие аграрные компании Украины не только удержали позиции, но расширили масштабы бизнеса. За первое полугодие 2025 года десять ведущих компаний отрасли суммарно получили 118,1 млрд. грн. выручки. В топ-10 входят преимущественно крупные экспортеры зерна и масличных культур, а также производители мяса птицы — традиционно сильные сегменты украинского агробизнеса.

Лидером рынка остается ООО «Винницкая птицефабрика», флагман агрохолдинга МХП. За шесть месяцев 2025 года компания заработала 26,8 млрд грн, что на 17,7% больше, чем у ближайшего конкурента, и составляет 54% от дохода за весь 2024 год (49,7 млрд грн).

На втором месте — ООО «Фирма Эридон», дистрибьютор семян, удобрений и средств защиты растений, с выручкой 22,8 млрд грн, что равняется 75,3% от результата 2024 года (30,2 млрд грн).

Третью позицию занимает ЧАО «Мироновская птицефабрика» в Черкасской области, еще один ключевой актив МХП, с доходом 12,8 млрд грн, что чуть больше половины показателя 2024 года (25 млрд грн).

Другие участники десятки — преимущественно международные зернотрейдеры и их украинские подразделения:

ООО «Луи Дрейфус Компани Украина» — 11,5 млрд грн за полгода;

ЧАО «Лебединский семенной завод» — 9,3 млрд грн;

ООО «СП Нибулон» — 8,4 млрд грн;

ООО «Агропросперис Трейд» — 8,3 млрд грн;

ООО «Сиефджи Трейдинг» (Continental Farmers Group) — 6,5 млрд грн;

ООО «АО Каргилл» — 6,1 млрд грн;

ООО «Гранова Украина» — 5,5 млрд грн.

География агробизнеса

Аграрный бизнес Украины исторически привязан к плодородным регионам, и полномасштабная война существенно изменила эту географию. По состоянию на конец II квартала 2025 г. в Украине зарегистрировано 82,9 тыс. сельскохозяйственных компаний. Безусловный лидер — Киев: в столице зарегистрировано 11,9 тыс. агрокомпаний (14,3% от общего количества).

«Столица возглавляет рейтинг регионов по количеству предприятий, что может казаться нелогичным, ведь непосредственно сельскохозяйственного производства в городе почти нет. Одна из причин может заключаться в том, что именно в Киеве исторически регистрируют юридические адреса крупные агрохолдинги, трейдеры сельхозпродукции, перерабатывающие компании», — говорят исследователи.

Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных агрокомпаний:

Киев — 11,9 тыс. (14,3%); Николаевская обл. — 6,8 тыс.; Одесская обл. — 5,9 тыс.; Днепропетровская обл. — 5,6 тыс.; Киевская обл. — 5,1 тыс.

Меньше всего компаний — в Черновицкой (974) и Закарпатской (942) областях.

Динамика регистраций агробизнеса

В январе-июне 2025 года в Украине стабильно регистрировались новые компании: в первом квартале появилось 494, во втором — 490, что почти не отличается от показателя прошлого года (496). Количество новых регистраций держится на уровне около 500 компаний ежеквартально, а разница между кварталами — менее 1%. Это свидетельствует о предсказуемости и уверенности предпринимателей в отрасли.

В то же время количество компаний, прекративших деятельность, выросло: на 45% по сравнению с предыдущим кварталом и на 58% в годовом исчислении. Однако речь идет только о десятках фирм в квартал, что незначительно влияет на картину рынка.

Как свидетельствуют данные YouControl. Market, в первом полугодии 2025 года в агросекторе зарегистрировано 984 новых компании и 2452 новых ФЛП, в то время как прекратили свою деятельность 115 компаний и 2755 ФЛП.

«По итогам второго квартала открытия компаний уже преобладают прекращения. У ФЛП картина иная: первая половина года дает минус из-за волны прекращений на старте, но во втором квартале динамика развернулась в пользу регистраций — следовательно, часть предпринимателей возвращается в операционную активность. В итоге агросектор вошел во второе полугодие текущего года по росту предпринимательстве», — говорится в исследовании.

