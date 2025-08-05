День финансов: ТОП-20 банков по вкладам и визовый залог США до $15 тыс. — Finance.ua
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День финансов: ТОП-20 банков по вкладам и визовый залог США до $15 тыс.

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Во вторник, 5 августа, Президент анонсировал увеличение возраста для программы «Контракт 18−24» и инициировал ратификацию столетнего соглашения с Великобританией .
США вводят визовый залог до $15 000.
Госдепартамент может потребовать от некоторых путешественников внесения залога в размере $15 тыс. для получения деловых или туристических виз. Программа введена согласно указу президента Дональда Трампа, изданному в первый день его второго срока, и продлится с 5 августа 2025 года по 5 августа 2026 года.
  • США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины.
Аналитики ICU дали прогноз курса валют.
Как пишут аналитики ICU, Национальный банк сохраняет колебания курса гривны по отношению к доллару США незначительными и, пользуясь отсутствием пиковых покупок валюты, уменьшает интервенции.
Законно ли платить криптовалютой в Украине.
В Министерстве финансов заявили, что в Украине на законодательном уровне запрещено оплачивать товары и услуги криптовалютой. Криптовалюту также нельзя включать в официальные резервы государства, поскольку она остается нестабильным активом, стоимость которого часто колеблется под влиянием спекуляций, а не экономических факторов.
🏡 Инвестиции в недвижимость обычно рассматриваются как традиционный способ защиты капитала, ведь ее стоимость со временем растет, а от самого актива инвестор будет получать стабильный пассивный доход. В то же время приобретение недвижимости несет за собой веские риски, которых из-за войны стало еще больше. Обо всех деталях мы пишем в статье ниже:

👉5 распространенных ошибок инвесторов в недвижимость

ТОП-20: рейтинг банков по вкладам
По данным Нацбанка, в государственном ПриватБанке было 24,2 млн вкладчиков, которые хранили 561,7 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 13,1 млн вкладчиков, сумма — 224,3 млрд гривен.
  • Кстати, старт приватизации государственных банков даст положительный сигнал для инвесторов. Такой шаг должен быть частью общей стратегии развития государственных банков. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
💳 Также мы подготовили статью о том, что делать, когда вашу банковскую карту заблокировали. Finance.ua подскажет, как поступать в такой ситуации.

😨Заблокировали карту за границей: как быстро решить проблему и не остаться без денег

IT-рынок в Украине оживает.
В июле компании опубликовали на jobs.dou.ua 7210 вакансий — больше всего с начала полномасштабного вторжения. Также впервые показатель достиг более семи тысяч вакансий. Это почти на две тысячи вакансий больше, чем в июле прошлого года.
Новые правила соцпомощи и субсидий.
В Украине планируется изменить правила, по которым рассчитывают средний доход семьи для назначения социальной помощи, субсидий и льгот. В пояснении к проекту правительство отмечает, что нынешняя система расчета дохода семьи испытывает несколько проблем. Во-первых, для разных видов помощи действуют разные правила, что усложняет получение поддержки.
Обновление пенсионной реформы и соцпомощи.
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в течение 100 дней представит новую пенсионную реформу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
НБУ выпустил в обращение новую монету.
Сегодня НБУ вводит в обращение новую памятную монету «Опошнянская керамика», посвященную традиционному гончарному искусству, которое сформировалось в поселке Опошня на Полтавщине и берет начало еще с XVII века. Монета имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера.
День финансов: ТОП-20 банков по вкладам и визовый залог США до $15 тыс.
По материалам:
Finance.ua
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