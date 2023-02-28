День финансов: ТОП-10 самых прибыльных банков Украины, индексация пенсий, 7 вариантов для хранения гривны — Finance.ua

День финансов: ТОП-10 самых прибыльных банков Украины, индексация пенсий, 7 вариантов для хранения гривны Сегодня 17:50

Вторник, 28 февраля. В последний день зимы речь шла о самых прибыльных банках, о том, где хранить гривну, и сколько человек на одну вакансию было в 2022 и 2023 годах.

ТОП-10 самых прибыльных банков Украины. Приблизительно две трети банков (46 из 67) закончили 2022 год с положительным балансом. Их общая прибыль составила 45,5 млрд в год: Топ-10 банков заработали 95% от всей прибыли банков Приблизительно две трети банков (46 из 67) закончили 2022 год с положительным балансом. Их общая прибыль составила 45,5 млрд в год: Топ-10 банков заработали 95% от всей прибыли банков с положительным балансом.

Хотя, по данным НБУ, в украинских банках снова прибавилось проблемных кредитов.

Также НБУ пересмотрит стратегию действий в условиях военного положения.

Кстати, Finance.ua проанализировал много предложений от банков и выбрал наиболее привлекательные и выгодные варианты, где можно хранить временно свободную гривну с возможностью ею воспользоваться в любой момент:

Сколько долгов Украина должна вернуть? По данным НБУ, в 2023 году правительство, центральный банк, предприятия и банки По данным НБУ, в 2023 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,169 млрд долларов, из которых 10,451 млрд долларов — основная сумма долга, 2,718 млрд долларов — проценты.

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Украинцам продлили некоторые выплаты до конца войны.

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