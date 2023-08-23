День финансов: тарифы на тепло, получение статуса УБД, новые услуги на портале «Дія» — Finance.ua

День финансов: тарифы на тепло, получение статуса УБД, новые услуги на портале «Дія» Сегодня 17:50

Среда, 23 августа. Украинцы все больше берут микрокредитов и открывают депозиты.

Тарифы на тепло для населения. Кабмин одобрил решение о неизменности Кабмин одобрил решение о неизменности тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне. «Правительство продолжает действие ПСО (возложение специальных обязательств) на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. „Нафтогаз“ будет и далее реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также Кабмин разрешил производителям тепловой энергии использовать сэкономленный в течение месяца ресурс фиксированного объема газа в последующих периодах отопительного сезона.

Кроме того, Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами. Оформлять виды на жительство будет обособленное подразделение (филиал, представительство) госпредприятия, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы.

В Украине упростили получение статуса УБД. Правительство Правительство уменьшило количество документов , которые нужно предоставить для получения статуса участника боевых действий. Сейчас необходимо предоставить только справку о непосредственном участии в защите Украины.

Украинцы несут деньги в банки. По состоянию на 1 августа 2023 года По состоянию на 1 августа 2023 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 109,8 млрд грн, что на 12,1 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 июля и на 58,3 млрд грн больше, чем было на 1 января 2023 года.

Микрокредиты набирают популярность. Как свидетельствуют Как свидетельствуют данные Опендатабот , украинцы берут в среднем 650 тысяч микрозаймов в месяц. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Средняя сумма кредита — 4564 грн. В настоящее время украинцы задолжали МФО 8,9 млрд грн.

Также становятся популярны льготные кредиты на жилье. На прошлой неделе 92 украинца взяли кредиты на приобретение жилья по программе єОселя на 139,3 млн грн. С начала действия программы уже 2555 семей получили льготные ипотечные кредиты на сумму 3,59 млрд грн.

Инвестиции в недвижимость — это всегда хорошая идея. Но главное не то, во что вы инвестируете, а как. Ко Дню независимости Finance.ua подготовил ряд материалов, посвященных личной финансовой независимости украинцев. В первой статье Андрей Нго из Харькова рассказал, как заработать на крипте. Во втором же материале инвестор Ярослав поделился опытом, как он вкладывается в недвижимость уже почти 10 лет:

Курс доллара в августе. Эксперты прогнозируют , что осень может преподнести сюрприз. Дело в том, что если НБУ решится на отмену фиксированного курса, то произойдут более резкие колебания курса, чем прогнозируется сейчас. Впрочем, они глобально картину не изменят, ведь «скорее всего курс все равно будет около 37 грн».

Новые услуги на портале «Дія». На портале Дія На портале Дія моряки смогут подать заявление о присвоении или подтверждении звания и квалификации или подать жалобу на отказ в получении квалификационных документов. В Минцифры говорят, что ранее уровень коррупции в сфере составлял до 150 млн долларов в год. Благодаря цифровизации коррупционные схемы в дипломировании становятся невозможными.

28,5 млрд на восстановление Мариуполя. Мариупольский городской голова Вадим Бойченко вместе с командой представили Мариупольский городской голова Вадим Бойченко вместе с командой представили план быстрого восстановления города после деоккупации. Это действенный план, направленный на то, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в городе. Все просчитано, бюджет есть, и составляет почти 28,5 млрд грн.

К слову, Организация Объединенных Наций совместно с партнерами объявила сбор средств на поддержку Украины в холодные месяцы.

Германия упрощает получение гражданства. Правительство ФРГ одобрило закон об Правительство ФРГ одобрило закон об упрощенном получении гражданства . За него теперь должен проголосовать Бундестаг. Получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии (вместо нынешних 8 лет).

Добавим, что Чехия сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть для экономии средств в бюджете.

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