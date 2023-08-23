Чехія скоротила витрати на українських біженців — Finance.ua

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Чехія скоротила витрати на українських біженців

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Чехія скоротила витрати на українських біженців
Чехія скоротила витрати на українських біженців
Чехія скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину задля економії коштів у бюджеті.
Про це повідомляє Seznam Zprávy.
За даними чеського уряду, Прага скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину. Економія пов’язана із законом lex Ukrajina, в якому переглянуті виплати біженцям і який набув чинності в липні.
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У червні 2023 року Чехія витратила майже 71 млн євро на гуманітарну допомогу та гранти солідарності, а до липня ці витрати впали до 46 млн євро.
Міністр праці Маріан Юречка підтвердив, що зміна умов призвела до значного скорочення витрат. За його словами, деякі біженці залишили країну і повернулися до України, тоді як інші вирішили знайти роботу в Чехії, щоб мати можливість покрити свої потреби.
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Наразі в Чехії зареєстровано 325 742 українців з тимчасовим захистом — це одна з європейських країн, яка приймає найбільше українських біженців на душу населення. За даними бюро праці Чехії, у липні майже 110 тисяч біженців з тимчасовим захистом працювали.
Станом на липень люди, які проживають у зареєстрованих квартирах, отримують житлову допомогу в розмірі 125 євро на місяць. Крім того, біженці отримують гуманітарну допомогу.
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Діти, студенти та люди похилого віку мають право на більшу допомогу — близько 200 євро на місяць, тоді як інші отримують близько 130 євро. Люди з інвалідністю отримують додаткові пільги.
Як свідчить опитування агентства STEM, 56% чеського населення підтримують перебування українських біженців у країні.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
Українська правда
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