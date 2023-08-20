Скільки грошей чехи витрачають на продукти — Finance.ua

Скільки грошей чехи витрачають на продукти Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

Ціни на продукти харчування зростають уже деякий час, і багатьом чеським домогосподарствам довелося пристосовуватися. Більше половини чехів купують продукти під час розпродажів. Найчастіше вони витрачають на них від 5000 до 10 000 крон на місяць, пише novinky.cz

Зростання цін на продукти харчування значно впливає на поведінку чеських споживачів. Згідно з даними опитування, проведеного компанією Kruk серед більш ніж 1000 представників чеського населення, 54%, особливо жінки (61%), шукають знижки на продукти харчування та купують лише такі товари. Понад чверть чехів (28%) змушені через зростання цін купувати лише основні продукти харчування, зокрема в онлайн-магазинах.

П’ята частина домогосподарств почала купувати продукти нижчої якості, і приблизно кожен шостий чи кожен сьомий чех намагається скоротити витрати на харчування шляхом коригування раціону. Стільки ж вирощують власні продукти харчування. 10% чехів їздять за продуктами до сусідніх країн.

«Понад п’ята частину чеських домогосподарств поки що не постраждала від зростання цін на продукти харчування і купують їх як раніше. Скорочувати витрати довелося здебільшого пенсіонерам, батькам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, та людям без роботи. Однак лише мінімальна кількість чеських домогосподарств потребує суттєвої допомоги при купівлі продуктів харчування, наприклад через продовольчий банк», — додала Ярослава Палендалова з компанії Kruk.

Понад 4/5 домогосподарств (82%) витрачають харчування до 10 000 крон на місяць. Найчастіше щомісячні витрати становлять від 5000 до 10 000 крон, про що згадали майже 2/5 респондентів (37%). 3 з 10 домогосподарств обходяться сумою від 3000 до 5000 крон. Близько 18% витрачають на покупку продуктів більше 10 000 крон на місяць.

Про найвищі витрати на продукти харчування в ході опитування повідомляють жителі Праги, тоді як люди похилого віку з невеликих міст частіше допомагають собі самі, розводячи худобу і вирощуючи власні продукти харчування.

uamedia За матеріалами:

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