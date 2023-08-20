Скільки грошей чехи витрачають на продукти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки грошей чехи витрачають на продукти

Особисті фінанси
88
Ціни на продукти харчування зростають уже деякий час, і багатьом чеським домогосподарствам довелося пристосовуватися. Більше половини чехів купують продукти під час розпродажів. Найчастіше вони витрачають на них від 5000 до 10 000 крон на місяць, пише novinky.cz.
Зростання цін на продукти харчування значно впливає на поведінку чеських споживачів. Згідно з даними опитування, проведеного компанією Kruk серед більш ніж 1000 представників чеського населення, 54%, особливо жінки (61%), шукають знижки на продукти харчування та купують лише такі товари. Понад чверть чехів (28%) змушені через зростання цін купувати лише основні продукти харчування, зокрема в онлайн-магазинах.
Місце для вашої реклами
П’ята частина домогосподарств почала купувати продукти нижчої якості, і приблизно кожен шостий чи кожен сьомий чех намагається скоротити витрати на харчування шляхом коригування раціону. Стільки ж вирощують власні продукти харчування. 10% чехів їздять за продуктами до сусідніх країн.
«Понад п’ята частину чеських домогосподарств поки що не постраждала від зростання цін на продукти харчування і купують їх як раніше. Скорочувати витрати довелося здебільшого пенсіонерам, батькам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, та людям без роботи. Однак лише мінімальна кількість чеських домогосподарств потребує суттєвої допомоги при купівлі продуктів харчування, наприклад через продовольчий банк», — додала Ярослава Палендалова з компанії Kruk.
Понад 4/5 домогосподарств (82%) витрачають харчування до 10 000 крон на місяць. Найчастіше щомісячні витрати становлять від 5000 до 10 000 крон, про що згадали майже 2/5 респондентів (37%). 3 з 10 домогосподарств обходяться сумою від 3000 до 5000 крон. Близько 18% витрачають на покупку продуктів більше 10 000 крон на місяць.
Про найвищі витрати на продукти харчування в ході опитування повідомляють жителі Праги, тоді як люди похилого віку з невеликих міст частіше допомагають собі самі, розводячи худобу і вирощуючи власні продукти харчування.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.