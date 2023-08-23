Кабмін дозволив ТКЕ використовувати заощаджений газ у наступних періодах опалювального сезону — «Нафтогаз» Вчора 12:21 — Енергетика

Кабмін дозволив ТКЕ використовувати заощаджений газ у наступних періодах опалювального сезону — «Нафтогаз»

Кабінет Міністрів ухвалив рішення дозволити виробникам теплової енергії використовувати зекономлений протягом місяця ресурс фіксованого обсягу газу в наступних періодах опалювального сезону.

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Уточнюється, що за пропозицією «Нафтогазу» вартість газу для виробництва тепла комерційним споживачам «буде знижена відносно минулого сезону та визначатиметься виходячи з ринкових цін в Україні».

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У НАК нагадали, що у вівторок, 22 серпня, Кабмін продовжив дію спеціальних обов’язків (ПСО) на «Нафтогаз» та пов’язані з ним підприємства на ринку природного газу, що дозволить «зберегти без змін тарифи на тепло для населення».

Окрім того, вартість газу для виробництва тепла для населення та бюджетних установ на наступний опалювальний сезон залишиться без змін.

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