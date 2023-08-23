Українці несуть гроші в банки: за липень сума вкладів зросла на 12 млрд грн — Finance.ua

Українці несуть гроші в банки: за липень сума вкладів зросла на 12 млрд грн Вчора 14:03 — Кредит&Депозит

Українці несуть гроші в банки: за липень сума вкладів зросла на 12 млрд грн

За липень 2023 року сума вкладів фізосіб у банках України зросла на 12,1 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Станом на 1 серпня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 109,8 млрд грн, що на 12,1 млрд грн перевищує показник станом на 1 липня та на 58,3 млрд грн більше, ніж було на 1 січня 2023 року», — сказано в повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня 2023 року:

вклади у національній валюті - 714,0 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 395,8 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2023 року становила 3,1%, а сума їхніх вкладів склала 136,4 млрд грн (12,3% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Відшкодування вкладів

З 13 квітня 2022 року, в день набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т. ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня завершення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 серпня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.

Довідка Finance.ua:

у липні нинішнього року Національний банк уперше з початку повномасштабної війни знизив облікову ставку до 22 з 25 відсотків. Втім цей процес триватиме, і до кінця року облікова ставка прогнозується на рівні 18%. Як наслідок ставки за депозитами поступово знижуватимуться;



заходи Національного банку України сприяли підвищенню депозитних ставок комерційних банків. Вкладати гроші на три місяці майже так само вигідно, як і на рік.

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