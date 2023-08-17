Банки підвищили ставки за депозитами: на який термін вкладати найвигідніше — Finance.ua

Банки підвищили ставки за депозитами: на який термін вкладати найвигідніше Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Банки підвищили ставки за депозитами: на який термін вкладати найвигідніше

Заходи Національного банку України сприяли підвищенню депозитних ставок комерційних банків. Вкладати гроші на три місяці майже так само вигідно, як і на рік.

Про це повідомляє Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2023 року).

Як зазначили в НБУ, з квітня у разі активного залучення гривневих депозитів населення строком понад три місяці банки отримали можливість вкладати кошти у тримісячні депозитні сертифікати НБУ. Процентна ставка за ними дорівнювала обліковій, що вище, ніж за овернайт.

Це стимулювало банки і надалі збільшувати ставки за строковими депозитами. В середньому вартість тримісячних депозитів фізичних осіб зросла на 1,6 в. п. за квартал до 14%. Вартість 12-місячних депозитів у гривнях за ІI квартал зросла на 1,3 в. п. до 15,2% річних.

За даними НБУ, вартість коштів суб'єктів господарювання також збільшилася до 14,1% річних. «Високі ставки для бізнесу пропонувалися переважно державними (крім ПриватБанку ) та приватними банками», — зазначається в огляді.

Упродовж кварталу ставки за кредитами фізичних осіб дещо знизилися — до 28,5% річних, а за кредитами бізнесу коливалися близько 20% річних.

Облікова ставка НБУ упродовж II кварталу залишалася на рівні 25% річних, поки не була знижена наприкінці липня до 22% річних.

Захист від інфляції

Нагадаємо, заходи Національного банку України призвели до того, що більшість банків пропонують ставки за вкладами в гривні від 3-х місяців на рівні 15−20% річних.

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