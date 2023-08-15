В Нацбанку розповіли, як зміняться ставки за депозитами після зниження облікової ставки — Finance.ua

В Нацбанку розповіли, як зміняться ставки за депозитами після зниження облікової ставки Сьогодні 21:03 — Кредит&Депозит

В Нацбанку розповіли, як зміняться ставки за депозитами після зниження облікової ставки

У липні нинішнього року Національний банк уперше з початку повномасштабної війни знизив облікову ставку до 22 з 25 відсотків. Втім цей процес триватиме, і до кінця року облікова ставка прогнозується на рівні 18%. Як наслідок ставки за депозитами поступово знижуватимуться.

Про це повідомив в ефірі Українського Радіо заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Однак у НБУ коригуватимуть свою політику таким чином, щоб ставки за строковими депозитами у національній валюті були привабливими для населення щодо очікуваних рівнів інфляції», — каже заступник голови НБУ.

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За його словами, зараз середні ставки на депозити становлять 15%.

«Наші заходи з утримання облікової ставки на високому рівні протягом тривалого часу, з коригування нормативу обов’язкових резервів, заходи зі зміни операційного дизайну та пропозиції комерційним банкам тримісячних депозитних сертифікатів, прив’язаних до їхніх зусиль із залучення строкових депозитів населення привели до того, що комерційні банки протягом першого півріччя цього року досить активно підвищували процентні ставки за своїми строковими депозитами в гривні для населення. І зараз, якщо говоримо про такі депозити строком від 3 до 12 місяців, то в середньому по системі вони становлять близько 15%, що з урахуванням навіть поточного рівня інфляції 11,3% вже є досить привабливим рівнем», — коментує Ніколайчук.

Втім заступник голови НБУ попереджає: в середньостроковій перспективі ставки за депозитами реагуватимуть на дії Національного банку щодо зниження облікової ставки, якщо все відбуватиметься відповідно до макроекономічного прогнозу. Тому з високою ймовірністю в середньостроковій перспективі ставки за депозитами будуть поволі знижуватися.

«Однак наша політика в забезпеченні продовження зниження інфляції багато в чому базується на необхідності утримання привабливих ставок за гривневими активами. Зокрема, за строковими депозитами банків для населення. Тому я думаю, що ми будемо коригувати свою політику таким чином, щоб ставки за строковими депозитами були привабливими щодо очікуваних рівнів інфляції», — додає він.

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