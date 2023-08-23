ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період — Finance.ua

ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період Вчора 10:30 — Казна та Політика

ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період

Організація Об'єднаних Націй спільно з партнерами оголосила збір коштів на підтримку України в холодні місяці.

Про це у вівторок заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

«Ми разом з партнерами розпочали ініціативу із закликом зібрати 268 млн доларів США, щоб підтримати понад 1,3 млн осіб конкретною допомогою в найближчі зимові місяці», — повідомив він.

За словами Дюжарріка, внаслідок війни «серйозно пошкоджено» будинки, енергетичну, водопровідну та газову інфраструктуру, що «наражає мільйони людей на надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні й триває до березня», зазначив він, вказавши, що температура повітря може опускатися до мінус 30 °C.

Дюжаррік наголосив, що цієї зими в ООН надаватимуть пріоритет аварійному ремонту будинків у прифронтових громадах, а також доправлятимуть туди одяг, опалювальні прилади й «інші зимові товари».

Пріоритетними також вважаються ремонтні роботи в центрах для переміщених осіб і фінансова допомога переселенцям, «аби вони могли оплачувати оренду житла чи комунальні послуги». Гуманітарні організації допомагатимуть з ремонтом муніципальних систем опалення, додав речник Генсека.

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«Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 млн осіб і доставили понад 4 тис. генераторів в умовах гострої енергетичної кризи», — пояснив Дюжаррік.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко зазначав , що енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

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Укрінформ За матеріалами:

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