Яким буде курс долара у вересні та чи варто його скуповувати — думка експертів Вчора 12:02 — Валюта

Яким буде курс долара у вересні та чи варто його скуповувати — думка експертів

Готівковий курс перебуває на рівні 37 грн, коливання незначні, різниця між курсами купівлі та продажу теж. Офіційний курс НБУ не змінювався вже понад рік. На ринку панує стабільність.

Про це пише Обозреватель.

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Те ж, що й улітку: курс на рівні 37 грн, коливання — близько 50 коп. Очікується, що так триватиме принаймні до кінця 2023 року.

«Прогноз такий, що, в принципі, будь-яких серйозних змін не буде. Тобто, курс буде десь у районі 37 грн за долар до кінця року. Можливі коливання — може, 50 копійок», — розповів керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Такої думки дотримується і спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса. За його словами:

курс буде стабільним;

зміна сезону ні на що не вплине.

«Гривня залишається стабільною», — наголосив він.

Домогтися ж стабільності на валютному ринку Україні вдалося завдяки кільком чинникам. Які, водночас, визначатимуть курс долара й надалі.

Як пояснив Паращій, насамперед мова про покращення настроїв. Адже «люди бачать, що офіційний курс більше року залишається стабільним». А крім того:

зростання золотовалютних резервів (за липень зросли до 41,7 млрд доларів — найвищого показника за всю історію незалежності України. — Ред.);

жорсткі валютні обмеження НБУ, «які не дозволяють купувати валюту для того, щоб її вивести за кордон».

Військові події - як на фронті, так і поза ним — можуть впливати на курс лише в короткостроковій перспективі, пояснив Паращій. Тому орієнтуватися на них, плануючи ті чи інші операції із валютою, не варто. Бодай тому, що навіть така потужна, важлива та катастрофічна подія як підрив росіянами Каховської ГЕС не призвела до особливих змін на валютному ринку.

Втім, осінь все ж таки може піднести сюрприз. Річ у тім, пояснює Паращій, що якщо протягом цього часу НБУ наважиться на скасування фіксованого курсу, то «відбудуться більш різкі коливання курсу», ніж прогнозується зараз. Втім, вони глобально картину не змінять, адже «швидше за все, курс все одно буде близько 37 грн».

Втім, говорити про неминучість, або навіть величезну ймовірність осіннього втручання НБУ у валютний ринок, не доводиться. Як пояснив Фурса:

до закінчення війни вільного курсу в Україні «не буде однозначно»;

чи дозволить НБУ у цей час трохи девальвувати гривню — не відомо.

«Поки що вони починають говорити про це, стратегічно рухаються до цього. Але коли буде результат — я не знаю. Але точно не найближчим часом», — пояснив він.

Чи варто скуповувати долари

Більш розумною поведінкою для українців, на думку експертів, буде не скуповувати масово долари. Втім, як і продавати їх у великих масштабах. Натомість доцільніше вкластися в ОВДП.

«Якщо говорити про горизонт інвестування, наприклад, у 2−3 роки, ми бачимо, що ставки по ОВДП доходять до близько 20%. Відповідно, було б стратегічніше вкладати гривню в них. Адже навряд чи долар дорожчатиме на більш ніж 20% на рік», — пояснив Паращій.

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Втім, визнав він, через війну в цілому щось прогнозувати зараз важко. Тому «цілком довіряти гривні було б наївно».

Вихід — вкладати гроші у різні ресурси. «Завжди має бути здорова диверсифікація», — констатував експерт.

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