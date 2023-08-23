Німеччина спрощує отримання громадянства — Finance.ua

Німеччина спрощує отримання громадянства Вчора 15:14 — Світ

Німеччина спрощує отримання громадянства

Уряд ФРН схвалив закон, про спрощене отримання громадянства. За нього тепер повинен проголосувати Бундестаг.

Після тривалих дискусій коаліція «Світлофор» погодилася на базову реформу законодавства про громадянство, згодом це підтвердило Федеральне міністерство внутрішніх справ. Тепер проект буде представлено до Бундестагу, пише Tagesschau.

Згідно з новим законом, який ще має схвалити Бундестаг, отримати паспорт можна буде вже через 5 років проживання в Німеччині (замість нинішніх 8 років), а у разі «особливих інтеграційних досягнень», таких як хороші мовні навички, волонтерська робота або дуже хороші результати роботи, натуралізація може бути можлива через три роки (зараз це 6 років).

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Відмовлятися від інших громадянств при цьому не потрібно. При цьому для тих, хто чинив злочини на ґрунті расизму чи антисемітизму, набуття громадянства ФРН буде неможливим, зазначає DW.

У законі обумовлено й те, що претенденти на громадянство Німеччини мають забезпечувати себе, та членів своєї родини, самостійно та не залежати від державних соціальних виплат.

Також виключено людей, які приїхали до Федеративної Республіки як гастарбайтери чи працівники за контрактом.

За допомогою реформи федеральний уряд хоче, серед іншого, зробити Німеччину привабливішою для кваліфікованих працівників. Водночас це має надати стимули для кращого закріплення в цій країні та облаштування у суспільстві.

Діти, народжені у Німеччині від батьків-іноземців, у майбутньому також мають автоматично отримувати німецьке громадянство. Вони також повинні мати можливість зберегти громадянство своїх батьків, якщо хоча б один із батьків легально проживає в Німеччині понад п’ять років і має необмежене право на проживання.

За даними Міністерства внутрішніх справ, близько 14 відсотків населення Німеччини не мають німецького паспорта. Це трохи більше ніж 12 мільйонів людей.

Близько 5,3 мільйонів із цих людей проживають у Німеччині не менше десяти років. За даними міністерства, минулого року 168 545 осіб у Німеччині подали заяви на отримання німецького паспорта — 3,1 відсотка людей, які прожили тут не менше десяти років.

УНН За матеріалами:

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