Транспорт, житло та продукти: скільки грошей потрібно на життя в Німеччині у 2023 році — Finance.ua

Транспорт, житло та продукти: скільки грошей потрібно на життя в Німеччині у 2023 році Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

Транспорт, житло та продукти: скільки грошей потрібно на життя в Німеччині у 2023 році

Ціни останнім часом зростають по всій Європі. Німеччина — не виняток. Найбільше здорожчали енергоносії та продукти. Однак і зараз Німеччина — доволі доступна країна для проживання, особливо в порівнянні з деякими іншими країнами ЄС.

Вартість життя в кожному регіоні може бути різною й залежить від кількості людей в родині та від ваших потреб. Розповідаємо про базові витрати в Німеччині у 2023 році.

Середні зарплати у великих містах

В середньому в Німеччині щомісячні витрати на різні цілі можуть скласти від 1200 до 3000 євро на місяць. Давайте подивимося, як це співвідноситься із середніми зарплатами в країні.

Середні зарплати у великих містах Німеччини (2023 рік):

Берлін — 3 168 євро на місяць;

Мюнхен — 3 780 євро на місяць;

Франкфурт — 3 773 євро на місяць;

Гамбург — 3 475 євро на місяць;

Кельн — 3 501 євро на місяць;

Штутгарт — 3 754 євро на місяць.

Яка вартість оренди житла в Німеччині: ціни по містах

Чи не найбільше витрат в країні йде на оренду житла.

За даними Numbeo, в цілому по країні усереднені ціни можуть бути такі:

Мюнхен: від 1023 євро у віддаленому районі до 1366 євро в центрі міста;

Берлін: від 907 до 1331 євро;

Штутгарт: від 787 до 1278 євро;

Франкфурт: від 878 до 1143 євро;

Гамбург: від 803 до 1056 євро;

Кельн: від 678 до 906 євро.

Скільки відраховують із зарплати на медстрахування

Медичне страхування та соціальні внески є обов’язковими для штатних працівників у Німеччині та автоматично стягуються з вашої зарплати, пише сайт Welcome-hub-germany.com

Внески на медичне страхування та соцстрахування займають значну частину зарплат працівників (приблизно 20%):

медичне страхування (Krankenversicherung) — 7,3% від зарплати;

пенсійне страхування (Rentenversicherung) — 9,35% від зарплати;

страхування довгострокового догляду (Pflegeversicherung) — 1,525% вашої зарплати;

страхування на випадок безробіття (Arbeitslosenversicherung) — 1,2% від вашої зарплати.

За ці відрахування ви отримуєте широкі соціальні послуги. У разі хвороби можна розраховувати на медичну допомогу, на виплати по безробіттю у разі втрати роботи.

Якщо ви працюєте на себе або ви фрілансер, вам треба оформити лише медичне страхування (Krankenversicherung). Якщо вам близько 30 років, у вас немає тяжких хронічних хвороб і ви працюєте самостійно, поліс медичного страхування в Німеччині обійдеться вам приблизно в 400 євро на місяць.Такий самий поліс для самозайнятого 60-річного, ймовірно, коштуватиме близько 800 євро на місяць.

Також в Німеччині є податок на прибуток. Чим більше ви заробляєте, тим вищий податок платите. В цілому часто 1/3 зарплати йде на різні соціальні внески.

Транспорт в Німеччині

Німеччина відома якісним транспортом, розгалуженою системою залізниць та автобусних сполучень. В Німеччині є високоякісні залізниці, автобуси та трамваї, у великих містах працює метро.

Громадський транспорт у Німеччині в цілому не дуже дорогий. За даними Numbeo, середня вартість одного квитка на місцевий транспорт зараз становить 2,80 євро, тоді як проїзний квиток на один місяць, що дозволяє необмежений місцевий транспорт, коштуватиме вам у середньому лише 70 євро.

Таксі в Німеччині, як і в більшості країн ЄС, дороге. Ціни починаються від 3,50 євро за посадку в авто, за кожен кілометр ви заплатите близько 2 євро. Таксі завжди оснащені лічильниками, що дозволяє вам стежити за ціною поїздки. Будьте готові до того, що навіть за коротку поїздку з вас можуть взяти 50−80 євро.

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До слова, цього літа в Німеччині діє проїзний на поїзди, який дозволяє подорожувати фактично всією країною за 49 євро на місяць.

Хороший варіант для пересування в містах, особливо невеликих — велосипед. Більшість міст і містечок добре спроектовані для велосипедистів і мають всю необхідну інфраструктуру, щоб їздити велосипедами було комфортно. На сайтах оголошень вживані велосипеди продаються недорого і коштують від 50 до 250 євро.

Скільки коштують продукти в супермаркетах

Порівняно з Францією та деякими іншими країнами, в Німеччині ціни на продукти не дуже високі. В країні виробляють багато власних товарів: від молока до картоплі та свинини.

За даними Numbeo, усереднені ціни в супермаркетах країни у 2023 році приблизно такі:

1 літр молока: 1,01 євро;

1 кг картоплі: 1,59 євро;

буханець хліба: 1,73 євро;

1 кг рису: 2,02 євро;

десяток яєць: 2,66 євро;

1 кг яблук: 2,49 євро;

1 кг бананів: 1,65 євро;

1 кг курячого філе: 7,83 євро;

1 кг сиру від локального виробника: 11,72 євро;

0,5 л місцевого пива: всього 0,65 євро.

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Зверніть увагу. Це середні ціни по країні, і вони можуть відрізнятися в різних магазинах, супермаркетах, на ринках. Також продукти можуть бути дорожчі в центрі міста, а на околицях — дешевші.

Загалом одна людина, не купуючи різних делікатесів та екзотичних продуктів, витрачає на продукти в Німеччині 200−300 євро на місяць.

Скільки коштує пообідати в ресторані

Хоча в Німеччині ціни в супермаркетах низькі, серед місцевих прийнято часто виходити з друзями на обіди або вечері у різні заклади. Або, принаймні, на каву або пляшку пива. Витрати на їжу поза домом можуть становити суттєву частину затрат. Звісно, залежно від ваших потреб.

Ось деякі приклади середніх цін у закладах країни:

12 євро за основну страву та напій у бюджетному закладі;

25 євро за обід із 3-х страв у ресторані середньої цінової категорії.

4 євро за 0,5 л німецького пива;

2,50 євро за безалкогольний напій;

10 євро за коктейль;

2,75 євро за капучіно.

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