Яких працівників найчастіше шукають у Німеччині та скільки можна заробити — Finance.ua
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Яких працівників найчастіше шукають у Німеччині та скільки можна заробити

Світ
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Яких працівників найчастіше шукають у Німеччині та скільки можна заробити
Яких працівників найчастіше шукають у Німеччині та скільки можна заробити
У Німеччині не вистачає кваліфікованих електриків, механіків, інженерів, айті-фахівців та є багато вакансій у багатьох інших галузях. Попри те, що роботу в Німеччині вважають престижною та активно переїздять в цю країну з інших держав, працівників все одно мало.
Про це йдеться у звіті Wage Centre.

До Німеччини в пошуках роботи переїздять з усього світу

Стабільність і різноманітність німецької економіки створює дуже сприятливі умови для розвитку місцевого ринку праці, пишуть у звіті.
«На відміну від багатьох інших держав-членів Європейського Союзу, кількість безробітних за останнє десятиліття скоротилася майже вдвічі, і сьогодні не лише мігранти чи біженці, а й кваліфіковані спеціалісти з досить благополучних регіонів Західної Європи та Північної Європи, Америки прагнуть знайти роботу в Німеччині», — йдеться у публікації.

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Грамотні урядові реформи, ефективна робота Федерального агентства зайнятості, масштабна децентралізація, а також успішна співпраця між профспілками та роботодавцями дозволяють Німеччині повною мірою забезпечити роботою як місцевих громадян, так і іноземців.
«Звичайно, не кожен іноземний шукач роботи може розраховувати на те, що знайде роботу. Одна з головних умов — затребуваність тієї чи іншої професії на ринку Німеччини», — пишуть на сайті.
У 2023 році середня зарплата в Німеччині є однією з найвищих у Європі. У країні чудова інфраструктура, якісна медицина, освіта та система соціального захисту, створені оптимальні умови для проживання та побудови успішної кар'єри.

Середні зарплати в Німеччині

За даними Федерального бюро статистики, середня зарплата штатних співробітників у Німеччині у минулому 2022 році склала 4105 євро. Це узагальнені дані: є і більші, і менші виплати. Однак цифра більш-менш відповідає реальності: людина на середній посаді, з гарною, але не з вищою освітою, може розраховувати на 4 тисячі євро на місяць.
До слова, в Німеччині дуже популярні робітничі професії. Далеко не всі йдуть навчатися в університети. Наприклад, нерідко молоді хлопці відразу у старших класах вже хочуть вчитися на механіків, зварювальників.
Люди з вищою освітою в НІмеччині здобувають у середньому близько 5 000 євро, а працівники без освіти заробляють приблизно 3 500 євро на місяць.
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В країні суворо слідкують за дотримання роботодавцями трудового законодавства. З 2023 року мінімальна зарплата в Німеччині складає 12 євро на годину. Це означає, що працівник, який працює повний робочий день (8 годин на день), повинен отримувати щонайменше 1 920 євро на місяць.

Яких працівників в Німеччині шукають найчастіше: список професій

Нині в кількох галузях економіки Німеччини відчувається дефіцит спеціалістів. Особливо це стосується промисловості, інформаційних технологій, медицини, фінансів, науки й освіти.
Щоб знайти роботу, необхідно мати вищу освіту та добре володіти німецькою або англійською мовами. Не менш важливим є рівень кваліфікації та досвід роботи.
Які професії затребувані в Німеччині у 2023 році. Інформація базується на офіційних даних німецьких статистичних служб і кадрових агентств.
  • автомеханік;
  • автоелектрик;
  • акушерка;
  • сантехнік;
  • дипломована медична сестра;
  • інженер-механік;
  • інженер-будівельник;
  • інженер-електрик;
  • механік систем кондиціонування та холоду;
  • оператор call-центру;
  • програміст (різні напрямки);
  • зварювальник;
  • сільськогосподарський робітник;
  • соціальний працівник (догляд за людьми похилого віку);
  • спеціаліст у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму;
  • вчений, професор університету;
  • вчитель/вихователь;
  • медсестра та лікар швидкої допомоги;
  • фінансист та бухгалтер.
За оцінками однієї з найавторитетніших консалтингових компаній Європи, Prognos, до 2030 року на німецькому ринку праці відчуватиметься дефіцит 3 мільйонів кваліфікованих працівників.
Найбільш перспективні та затребувані професії в Німеччині для іноземців сьогодні та в найближчому майбутньому асоціюються з технічними спеціальностями: робота на виробництві, будівництві та різних галузях промисловості.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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