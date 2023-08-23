Кабмін дозволив оформляти та оновлювати посвідки на проживання в Україні за її межами — Finance.ua

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Кабмін дозволив оформляти та оновлювати посвідки на проживання в Україні за її межами

Казна та Політика
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Кабмін дозволив оформляти та оновлювати посвідки на проживання в Україні за її межами
Кабмін дозволив оформляти та оновлювати посвідки на проживання в Україні за її межами
Кабінет міністрів запровадив механізм закордонного оформлення або обміну у звʼязку з втратою, викраденням чи непридатністю для подальшого використання посвідки на постійне проживання в Україні.
Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 22 серпня.
Ним внесено зміни до постанови № 678 від 10 червня 2022 року, якою було затверджено експериментальний проект з оформлення паспортів (зокрема закордонних) громадянам України, які перебувають за кордоном.
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Оформлювати посвідки на проживання буде відокремлений підрозділ (філія, представництво) держпідприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби.
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Також за кордоном посвідку можна буде обміняти у звʼязку із досягненням 25- або 45-річного віку (але лише в разі коли відповідний іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія).

Довідка Finance.ua:

  • у жовтні 2022 року Кабмін продовжив до кінця війни дію посвідок на проживання, а також паспортів з не вклеєними після 25- чи 45-річчя фото;
  • підрозділи паспортного сервісу українського держпідприємства «Документ» працюють вже у таких країнах як Польща, Словаччина, Чехія, Туреччина, Німеччина та Іспанія.

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