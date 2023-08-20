Чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт: роз’яснення консула — Finance.ua
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Чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт: роз’яснення консула

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Чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт: роз’яснення консула
Чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт: роз’яснення консула
Українці за кордоном мають можливість оформити паспортні документи в консульствах та офісах ДП «Документ». Нерідко в соцмережах обговорюється тема, чи можна залишити попередній закордонний паспорт та коли його треба «здати».
За яких умов документ вилучають, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на консульство України в Гданську.
Консульство у польському місті Гданськ щотижня надає консультації консула на поширені запитання громадян України. Установа надає пояснення на тему інтернет-дискусії в популярній групі про те, чи треба повертати консульству попередній паспорт і чи можна залишити собі та за яких умов.
«Діюче законодавство встановлює право кожного громадянина мати закордонний паспорт та встановлює обмеження — кожен громадянин може мати одночасно не більше двох таких паспортів. Досить легко ця норма сприймається, коли оформлюєш перший чи другий паспорт. А якщо шостий?» — зазначають у консульстві.
Тому встановлена норма, яка передбачає, що паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі:
  • закінчення строку його дії;
  • або прийняття рішення про його обмін до закінчення строку його дії.
«А що робити, якщо треба залишити? На цей випадок урядом передбачено таку норму: «За письмовою заявою заявника анульований паспорт для виїзду за кордон повертається йому, якщо в ньому проставлені одна чи декілька віз або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі», — пояснюють на сторінці відомства.
Із цих міркувань важливо при поданні заяви на оформлення нового паспорта:
  • завчасно повідомити представника консульства, який приймає звернення, про свій намір залишити закордонний паспорт у себе на руках після оформлення нового;
  • подати відповідну заяву (бланк можна взяти в консульстві) та аргументувати необхідність (наприклад, показати у паспорті дійсну візу до іншої країни).
«Зверніть увагу, що наявність штампів про перетин кордону, екзотичних штампів, наявність фото своєї малолітньої дитини не є підставою для залишення паспорта на руках. Для цього ви завжди можете зробити копії цих сторінок, навіть кольорові, а за потреби — завірити нотаріально», — зауважують у консульстві.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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