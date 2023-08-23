На порталі «Дія» запустили нові послуги — Finance.ua

На порталі «Дія» запустили нові послуги Вчора 17:01 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» запустили нові послуги

На порталі «Дія» моряки зможуть подати заяву про присвоєння чи підтвердження звання й кваліфікації або подати скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, це революційні послуги в галузі, які мають антикорупційний ефект та змінюють взаємодію моряків та Адміністрації судноплавства.

«Цифровізація послуг значно спрощує отримання кваліфікаційних документів для моряків. Достатньо зайти на портал Дія, вибрати потрібний сервіс та отримати послуги. Це економить час, мінімізує людський фактор та прибирає корупційні ризики. Адже раніше рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік. Завдяки цифровізації корупційні схеми в дипломуванні стають неможливими», — сказано в повідомленні.

Наразі на порталі Дія моряки можуть отримати документи на підтвердження або присвоєння звання чи кваліфікації. Зокрема, дипломи та підтвердження капітана, старшого помічника капітана, свідоцтво фахівця з підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій тощо.

Для цього потрібно:

зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія;

вибрати необхідну послугу;

заповнити заяву про отримання документа та підписати її електронним або Дія.Підписом;

надіслати заяву на розгляд Адміністрації судноплавства.

Протягом 5 днів Адміністрація судноплавства розгляне заяву. Якщо рішення позитивне, кваліфікаційний документ буде доступний в особистому кабінеті на порталі Дія, а паперовий документ можна отримати в Адміністрації судноплавства як особисто, так і через представника.

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Раніше отримати потрібні документи моряки могли тільки через спеціальних посередників. Саме вони завантажували документи в реєстр, створювали позитивний результат тестування і підтверджували кваліфікацію. Через це виникали корупційні схеми в галузі, а моряки були змушені платити за документи та дипломування від 3 до 8 тисяч доларів.

Зараз на порталі Дія також можна подати скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів.

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