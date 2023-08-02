У «Дію» повернули послугу зміни місця проживання, але не для всіх — Finance.ua

У «Дію» повернули послугу зміни місця проживання, але не для всіх
У додатку «Дія» знову доступна послуга зміни місця проживання. Але поки що вона доступна жінкам, дітям та чоловікам непризовного віку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Зміна місця проживання — одна з найзатребуваніших послуг у Дії. Ми вдосконалили сервіс, прибрали людський фактор й автоматизували процеси. Українці зможуть швидко та зручно змінити місце проживання у своєму смартфоні. Без черг, паперів та походів до ЦНАП», — зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як було раніше
Раніше, щоб змінити місце проживання, необхідно було збирати документи, ходити до ЦНАП або профільної установи за місцем реєстрації. Спершу — щоб записатися на певний час, потім — щоб змінити місце реєстрації, а після цього ще додатково — щоб отримати витяг про місце проживання. Весь процес займав декілька днів.
Що зміниться
З послугою в Дії не потрібно робити ці кроки. Крім того, змінити місце проживання можна з будь-якої точки світу. Відтепер для українців, які реєструються у власному житлі або житлі одноосібного власника, місце проживання змінюватиметься автоматично.
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«Щоб змінити місце проживання в застосунку Дія, ви маєте бути старше 14 років або 18, якщо змінюєте місце проживання дитини. А також мати податковий номер та ID-картку або закордонний паспорт у Дії. Власники паспортів-книжечок можуть скористатися сервісом на порталі Дія», — кажуть у Мінцифри.
Щоб отримати послугу в Дії:
- авторизуйтеся в застосунку;
- виберіть Послуги — Зміна місця проживання;
- вкажіть, чиє місце проживання хочете змінити — своє чи дитини;
- перевірте інформацію про поточне місце проживання;
- виберіть адресу, за якою хочете задекларувати нове місце проживання;
- зазначте свої контактні дані;
- перевірте заяву та сплатіть адміністративний збір.
Змінити місце проживання на порталі Дія можна за посиланням.
Після цього заява надійде на опрацювання. Ви отримаєте сповіщення про результат у застосунку.
Щоб задекларувати місце проживання в житлі іншого співвласника, вам потрібна згода всіх співвласників майна.
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Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
«Зараз команда Мінцифри спільно з Міноборони працює над відновленням послуги зміни місця проживання для чоловіків призовного віку», — додали в міністерстві.
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