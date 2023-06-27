Усуне корупцію на $150 млн на рік. У «Дії» запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків — Finance.ua

Усуне корупцію на $150 млн на рік. У «Дії» запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків
На порталі «Дія» запускають бета-тест отримання кваліфікаційних документів для моряків. Послуга покликана змінити взаємодію моряків і Адміністрації судноплавства.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
«Незабаром на порталі Дія буде доступна революційна послуга — Отримання кваліфікаційних документів для моряків. Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до комунікації між моряками та Адміністрацією судноплавства», — сказано в повідомленні.
Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
Отримання кваліфікаційних документів для моряків — перша послуга масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.
Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках, що зумовлювало ризик корупції.
«Складання іспиту чи отримання документів про кваліфікацію часто супроводжувалися корупційними схемами від приватних компаній. А рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік», — кажуть у Мінцифри.
Цифровізація сфери дасть змогу подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету. А морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.
На порталі Дія можна буде подати заяву про отримання:
- Професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);
- Сертифікатів компетентності;
- Підтвердження до сертифікатів компетентності;
- Свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку
Взяти участь у тестуванні послуги зможуть:
- випускники морських ЗВО;
- моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.
Нагадаємо, на порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.
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