Усуне корупцію на $150 млн на рік. У «Дії» запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків — Finance.ua

Усуне корупцію на $150 млн на рік. У «Дії» запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків Сьогодні 16:14 — Особисті фінанси

Усуне корупцію на $150 млн на рік. У «Дії» запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків

На порталі «Дія» запускають бета-тест отримання кваліфікаційних документів для моряків. Послуга покликана змінити взаємодію моряків і Адміністрації судноплавства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Незабаром на порталі Дія буде доступна революційна послуга — Отримання кваліфікаційних документів для моряків. Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до комунікації між моряками та Адміністрацією судноплавства», — сказано в повідомленні.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням

Отримання кваліфікаційних документів для моряків — перша послуга масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.

Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках, що зумовлювало ризик корупції.

«Складання іспиту чи отримання документів про кваліфікацію часто супроводжувалися корупційними схемами від приватних компаній. А рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік», — кажуть у Мінцифри.

Цифровізація сфери дасть змогу подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету. А морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.

На порталі Дія можна буде подати заяву про отримання:

Професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);

Сертифікатів компетентності;

Підтвердження до сертифікатів компетентності;

Свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку

Взяти участь у тестуванні послуги зможуть:

випускники морських ЗВО;

моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.

Нагадаємо, на порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

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