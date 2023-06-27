Усуне корупцію на $150 млн на рік. У «Дії» запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Усуне корупцію на $150 млн на рік. У «Дії» запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків

Особисті фінанси
26
Усуне корупцію на $150 млн на рік. У «Дії» запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків
Усуне корупцію на $150 млн на рік. У «Дії» запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків
На порталі «Дія» запускають бета-тест отримання кваліфікаційних документів для моряків. Послуга покликана змінити взаємодію моряків і Адміністрації судноплавства.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
«Незабаром на порталі Дія буде доступна революційна послуга — Отримання кваліфікаційних документів для моряків. Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до комунікації між моряками та Адміністрацією судноплавства», — сказано в повідомленні.
Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
Читайте також
Отримання кваліфікаційних документів для моряків — перша послуга масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.
Раніше реєстр з документами моряків перебував у приватних руках, що зумовлювало ризик корупції.
«Складання іспиту чи отримання документів про кваліфікацію часто супроводжувалися корупційними схемами від приватних компаній. А рівень корупції у сфері становив до 150 млн доларів на рік», — кажуть у Мінцифри.
Читайте також
Цифровізація сфери дасть змогу подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету. А морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.
На порталі Дія можна буде подати заяву про отримання:
  • Професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);
  • Сертифікатів компетентності;
  • Підтвердження до сертифікатів компетентності;
  • Свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку
Взяти участь у тестуванні послуги зможуть:
  • випускники морських ЗВО;
  • моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.
Нагадаємо, на порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.