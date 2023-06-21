В Дії з’явилася нова військова облігація — Нова Каховка
У застосунку Дія додано нові військові облігації - Нова Каховка.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.
«Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Облігація Нова Каховка в Дії - це ще один дієвий спосіб допомоги. Придбайте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони та отримати гарантований прибуток», — закликав міністр Михайло Федоров.
Як купити облігацію:
- зайдіть у застосунок Дія;
- натисніть Військові облігації на головному екрані;
- виберіть облігацію, партнера й кількість;
- підпишіть та оплатіть будь-якою карткою;
- облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.
Деталі:
- дата виплати:
01.05.2024року;
- процентна ставка: 18,2%.
«Купівля військових облігацій — це інвестиція в мирне майбутнє та гарантований прибуток для кожного вкладника. Кожна гривня з облігацій підтримує економіку країни та допомагає армії, а потім повертається на ваш рахунок», — додали в Мінцифри.
На сьогодні через застосунок Дія придбано військових облігацій на 1,4 млрд гривень.
Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а
також А Р Крим, а відтепер — Нової Каховки.
У 202З році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 125 млрд гривень.
Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати 📱
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