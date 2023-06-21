В Дії з’явилася нова військова облігація — Нова Каховка Сьогодні 15:17 — Фондовий ринок

В Дії з’явилася нова військова облігація — Нова Каховка

У застосунку Дія додано нові військові облігації - Нова Каховка.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.

«Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Облігація Нова Каховка в Дії - це ще один дієвий спосіб допомоги. Придбайте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони та отримати гарантований прибуток», — закликав міністр Михайло Федоров.

Як купити облігацію:

зайдіть у застосунок Дія;

натисніть Військові облігації на головному екрані;

виберіть облігацію, партнера й кількість;

підпишіть та оплатіть будь-якою карткою;

облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

Деталі:

дата виплати: 01.05.2024 року;

процентна ставка: 18,2%.

«Купівля військових облігацій — це інвестиція в мирне майбутнє та гарантований прибуток для кожного вкладника. Кожна гривня з облігацій підтримує економіку країни та допомагає армії, а потім повертається на ваш рахунок», — додали в Мінцифри.

На сьогодні через застосунок Дія придбано військових облігацій на 1,4 млрд гривень.

Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також А Р Крим , а відтепер — Нової Каховки.

У 202З році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 125 млрд гривень.

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