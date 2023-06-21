«Дія» запустила нову послугу для ФОП — Федоров Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

«Дія» запустила нову послугу для ФОП — Федоров

На порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram

«Вона повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор», — написав він.

За його словами, інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки.

«Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі Дія», — додав міністр.

Раніше «Дія» запустила запустили бета-тест закриття ФОП. З новою послугою буде можливо не лише відкрити, а й закрити ФОП за кілька кліків.

Довідка Finance.ua:

Кількість нових бізнесів місяць-до-місяця продовжує рости. У травні українці зареєстрували 28,9 тисячі нових фопів та 3,6 тисячі нових компаній. Про це пише Опендатабот.

За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline, в травні до квітня обсяг замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі виріс на 14%. Це навіть більше, аніж було в останній місяць напередодні великої війни.

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