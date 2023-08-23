Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада презентувала план швидкого відновлення міста — Finance.ua

Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада презентувала план швидкого відновлення міста Вчора 23:02 — Криптовалюта

Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада презентувала план швидкого відновлення міста

У Дніпрі маріупольський міський голова Вадим Бойченко разом з командою презентували Fast Recovery Plan — план швидкого відновлення міста після деокупації.

Передбачається, що на його втілення може знадобитися 28,5 млрд грн.

«Над цим планом ми працювали майже рік… 12 команд сформували 154 проєкти», — зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Робота велася за такими напрямками: безпека життєдіяльності мешканців, гуманітарна допомога, початкове відновлення житла, комунальні послуги, транспорт та дорожня інфраструктура, охорона здоров’я, публічні послуги, економіка, освіта, нове позиціонування Маріуполя, людський капітал та культура, спорт і дозвілля.

«План негайної відповіді, про який ми говоримо, — це подієвий план, спрямований на те, щоб не допустити гуманітарної кризи в місті… Усе прораховано, бюджет є, і він складає майже 28,5 млрд грн», — поінформував перший заступник міського голови Михайло Когут.

За словами мера Бойченка, втілення Fast Recovery Plan потребуватиме двох років, а відбудова Маріуполя (Mariupol Reborn) розтягнеться на десятиліття.

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«86 діб руйнувань — 20 років відродження Маріуполя. Це ціна цієї війни», — наголосив міський голова.

Наразі створено чотири концепції відродження міста, які зараз починають об'єднувати в одну цілісну.

«Для того, щоб відповісти, скільки треба грошей для відбудови міста, ми обережно взяли дистанційну методику Світового банку», — повідомив Бойченко.

Він зауважив, що загальну оцінку пошкоджень і збитків міста здійснює Європейський банк реконструкції і розвитку у співпраці зі Світовим банком, і робота триватиме 1,5−2 роки.

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