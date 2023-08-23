Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада презентувала план швидкого відновлення міста — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада презентувала план швидкого відновлення міста

Криптовалюта
3206
Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада презентувала план швидкого відновлення міста
Знадобиться 28,5 мільярда: маріупольська влада презентувала план швидкого відновлення міста
У Дніпрі маріупольський міський голова Вадим Бойченко разом з командою презентували Fast Recovery Plan — план швидкого відновлення міста після деокупації.
Передбачається, що на його втілення може знадобитися 28,5 млрд грн.
«Над цим планом ми працювали майже рік… 12 команд сформували 154 проєкти», — зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Читайте також
Робота велася за такими напрямками: безпека життєдіяльності мешканців, гуманітарна допомога, початкове відновлення житла, комунальні послуги, транспорт та дорожня інфраструктура, охорона здоров’я, публічні послуги, економіка, освіта, нове позиціонування Маріуполя, людський капітал та культура, спорт і дозвілля.
Місце для вашої реклами
«План негайної відповіді, про який ми говоримо, — це подієвий план, спрямований на те, щоб не допустити гуманітарної кризи в місті… Усе прораховано, бюджет є, і він складає майже 28,5 млрд грн», — поінформував перший заступник міського голови Михайло Когут.
За словами мера Бойченка, втілення Fast Recovery Plan потребуватиме двох років, а відбудова Маріуполя (Mariupol Reborn) розтягнеться на десятиліття.
Читайте також
«86 діб руйнувань — 20 років відродження Маріуполя. Це ціна цієї війни», — наголосив міський голова.
Наразі створено чотири концепції відродження міста, які зараз починають об'єднувати в одну цілісну.
«Для того, щоб відповісти, скільки треба грошей для відбудови міста, ми обережно взяли дистанційну методику Світового банку», — повідомив Бойченко.
Він зауважив, що загальну оцінку пошкоджень і збитків міста здійснює Європейський банк реконструкції і розвитку у співпраці зі Світовим банком, і робота триватиме 1,5−2 роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.