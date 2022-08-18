Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації — Finance.ua

Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації Вчора 19:14 — Фондовий ринок

Мільярдер Рінат Ахметов заявив, що готовий фінансувати відбудову Маріуполя після повернення українського контролю над містом.

Про це він заявив в інтервʼю польському виданню Wiadomosci.

«Для мене Маріуполь був, є і завжди буде українським містом. Я вірю в українську армію та підтримку наших західних партнерів. Я вірю, що якщо Україна отримає достатню військову допомогу, Маріуполь обов’язково буде звільнений», — наголосив Ахметов.

Зазначимо, що довоєнна капіталізація активів групи SCM Рината Ахметова, які наразі зруйновані, постраждали, або законсервовані через військову агресію рф, перевищила 20 мільярдів доларів. Зокрема, зруйновані найбільші активи Метінвесту — Азовсталь та ММК Ілліча у Маріуполі.

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Ахметов продовжив, що «коли український прапор знову здійметься над Маріуполем, ми спрямуємо всі сили на відбудову міста».

«Особисто я не пошкодую на це ні сил, ні грошей. Ми обов’язково відновимо наші заводи, і сталь з Маріуполя в Україні знову буде конкурувати на світових ринках», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

Втрати лише двох найбільших металургійних підприємств — ММК ім. Ілліча та «Азовсталі» у Маріуполі — це від 17 до 20 млрд доларів. Вартість сировини та готової продукції, що зберігалися на цих підприємствах, — близько 1 млрд доларів.

Але це лише приблизна сума втрат. «Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до росії», — заявив в інтерв’ю виданню «Новое время» власник компанії System Capital Management Ринат Ахметов.

Економічна Правда За матеріалами:

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