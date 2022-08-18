Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації — Finance.ua
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Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації

Фондовий ринок
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Мільярдер Рінат Ахметов заявив, що готовий фінансувати відбудову Маріуполя після повернення українського контролю над містом.
Про це він заявив в інтервʼю польському виданню Wiadomosci.
«Для мене Маріуполь був, є і завжди буде українським містом. Я вірю в українську армію та підтримку наших західних партнерів. Я вірю, що якщо Україна отримає достатню військову допомогу, Маріуполь обов’язково буде звільнений», — наголосив Ахметов.
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Зазначимо, що довоєнна капіталізація активів групи SCM Рината Ахметова, які наразі зруйновані, постраждали, або законсервовані через військову агресію рф, перевищила 20 мільярдів доларів. Зокрема, зруйновані найбільші активи Метінвесту — Азовсталь та ММК Ілліча у Маріуполі.
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Ахметов продовжив, що «коли український прапор знову здійметься над Маріуполем, ми спрямуємо всі сили на відбудову міста».
«Особисто я не пошкодую на це ні сил, ні грошей. Ми обов’язково відновимо наші заводи, і сталь з Маріуполя в Україні знову буде конкурувати на світових ринках», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

  • Втрати лише двох найбільших металургійних підприємств — ММК ім. Ілліча та «Азовсталі» у Маріуполі — це від 17 до 20 млрд доларів. Вартість сировини та готової продукції, що зберігалися на цих підприємствах, — близько 1 млрд доларів.
  • Але це лише приблизна сума втрат. «Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до росії», — заявив в інтерв’ю виданню «Новое время» власник компанії System Capital Management Ринат Ахметов.

Скільки втратили через війну найбагатші люди України

За матеріалами:
Економічна Правда
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