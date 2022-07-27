Статки Ахметова впали на 64% за час повномасштабної війни – Forbes — Finance.ua

Статки Ахметова впали на 64% за час повномасштабної війни – Forbes Вчора 16:36 — Фондовий ринок

Статки Ахметова впали на 64% за час повномасштабної війни – Forbes

Статки олігарха Ріната Ахмєтова впали на 64% — з $13,7 до $4,9 млрд.

Таку оцінку надає Forbes.

Холдинг «Метінвест», що становить майже половину статків олігарха, втратив дві третини бізнесу. Раніше вартість частки мільярдера оцінювалась в $2,25 млрд.

ДТЕК втратила $180 млн через втрату контролю над Луганською та Запорізькою ТЕС. Тепер компанія коштує $580 млн.

ПУМБ оцінили в $250 млн — через воєнні дії прибуток банку скоротився на 7 млрд грн, або на 15%.

Доходи «Лемтрансу» скоротилися вдвічі, тож тепер компанія вартує близько $225 млн.

«Оцінити готівкові кошти й інші ліквідні активи Ахмєтова непросто: він не подає майнових декларацій, однак з огляду на попередні виплати дивідендів ця сума може становити $300 млн», — зазначає Forbes.

Вартість елітного транспорту Ахмєтова оцінили у $160 млн. Його головна складова — яхта Valerie — виставлена на продаж за 89 млн євро.

«Шахтар» також подешевшав удвічі — з 275 млн євро до 150 млн євро.

Аналітики СКМ попередили Forbes, що будь-яка оцінка вартості активів під час війни з високою ймовірністю буде хибною. Вони також зазначили, що пізніше проведуть своє дослідження статків Ахмєтова, однак очікують, що їх вартість становитиме «десятки мільйонів доларів».

Нагадаємо, Ахмєтов передав свій медійний бізнес на користь державі. За його словами, загальний обсяг інвестицій, які вклали у медіахолдинг, — понад $1,5 млрд.

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