День финансов: сумма, которую будут платить для бронирование от мобилизации, изменение правил пересечения границы ЕС — Finance.ua
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День финансов: сумма, которую будут платить для бронирование от мобилизации, изменение правил пересечения границы ЕС

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Во вторник, 24 сентября, в Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации, а также стало известно, как изменятся правила пересечения границы ЕС.
Курсовые качели. На валютном рынке Украины в последние недели наблюдалось небольшое колебание курса доллара. Эксперт прогнозирует, что в течение 24−29 сентября курсовые качели станут еще заметнее.
  • Что будет с курсом доллара в следующем году и дойдет ли до 45.
Пенсионная реформа. Кабмин готовит для внесения в Верховную Раду пакет законопроектов, касающийся пенсионной реформы. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.
Бета-тест Нацкешбэка в Дії. Украинцы смогут ежемесячно получать до 3000 грн за покупку товаров украинского производства. Для этого нужно присоединиться к программе Национального кешбэка и покупать товары украинского производства в магазинах-участниках.
Как госдолг Украины изменится в следующем году. В Министерстве финансов ожидают сокращения государственного долга в 2025 году со 100,5% до 97% ВВП. Об этом на брифинге в Медиацентре Украины сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Система BankID НБУ. Национальный банк Украины провел предварительную оценку Системы BankID НБУ на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS, установленным в ЕС к схемам электронной идентификации со средним (substantial) уровнем доверия.
Передача особо ценных земель для нужд обороны. Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября 2024 года подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизма обеспечения землями сил обороны» № 3948-IX от 4 сентября 2024 года.
Украинцам будет легче получить работу в Швейцарии. Парламент Швейцарии поддерживает упрощение процедуры трудоустройства украинских беженцев. Кроме этого, украинцы со статусом «S» должны будут регистрироваться в государственных службах занятости (RAV).
  • Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе.
  • Франция предоставит Украине минимум 60 млн евро для поддержки энергетики в этом году
  • Новая Зеландия расширила санкции против россии и беларуси.
К слову, автострахование является важной составляющей автомобильной инфраструктуры в любой стране. И здесь, как ни странно, Украина и Германия — не исключение. В этой статье Finance.ua рассмотри, какие бывают виды автострахования, и чем именно наше автострахование отличается от того, что в Германии.

Автострахование в Украине и Германии: условия, отличия и деньги

По материалам:
Finance.ua
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