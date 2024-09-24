День финансов: сумма, которую будут платить для бронирование от мобилизации, изменение правил пересечения границы ЕС — Finance.ua

День финансов: сумма, которую будут платить для бронирование от мобилизации, изменение правил пересечения границы ЕС Сегодня 17:33

Во вторник, 24 сентября, в Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации, а также стало известно, как изменятся правила пересечения границы ЕС.

Курсовые качели. На валютном рынке Украины в последние недели наблюдалось небольшое колебание На валютном рынке Украины в последние недели наблюдалось небольшое колебание курса доллара. Эксперт прогнозирует, что в течение 24−29 сентября курсовые качели станут еще заметнее.

Что будет с курсом доллара в следующем году и дойдет ли до 45.

Пенсионная реформа. Кабмин готовит для внесения в Верховную Раду пакет законопроектов, касающийся пенсионной реформы. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде Кабмин готовит для внесения в Верховную Раду пакет законопроектов, касающийся пенсионной реформы. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Бета-тест Нацкешбэка в Дії. Украинцы смогут ежемесячно получать до 3000 грн за покупку товаров украинского производства. Для этого нужно Украинцы смогут ежемесячно получать до 3000 грн за покупку товаров украинского производства. Для этого нужно присоединиться к программе Национального кешбэка и покупать товары украинского производства в магазинах-участниках.

Как госдолг Украины изменится в следующем году. В Министерстве финансов ожидают сокращения государственного долга в 2025 году со 100,5% до 97% ВВП. Об этом на брифинге в Медиацентре Украины В Министерстве финансов ожидают сокращения государственного долга в 2025 году со 100,5% до 97% ВВП. Об этом на брифинге в Медиацентре Украины сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Система BankID НБУ. Национальный банк Украины провел предварительную оценку Системы BankID НБУ на Национальный банк Украины провел предварительную оценку Системы BankID НБУ на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS, установленным в ЕС к схемам электронной идентификации со средним (substantial) уровнем доверия.

Передача особо ценных земель для нужд обороны. Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября 2024 года подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизма обеспечения землями сил обороны» № 3948-IX от 4 сентября 2024 года.

Украинцам будет легче получить работу в Швейцарии. Парламент Швейцарии поддерживает упрощение Парламент Швейцарии поддерживает упрощение процедуры трудоустройства украинских беженцев. Кроме этого, украинцы со статусом «S» должны будут регистрироваться в государственных службах занятости (RAV).

Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе.

Франция предоставит Украине минимум 60 млн евро для поддержки энергетики в этом году

Новая Зеландия расширила санкции против россии и беларуси.

К слову, автострахование является важной составляющей автомобильной инфраструктуры в любой стране. И здесь, как ни странно, Украина и Германия — не исключение. В этой статье Finance.ua рассмотри, какие бывают виды автострахования, и чем именно наше автострахование отличается от того, что в Германии.

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