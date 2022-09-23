День финансов: субсидии беженцам, новые услуги в «Дія», планы НБУ относительно фиксированного обменного курса — Finance.ua
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День финансов: субсидии беженцам, новые услуги в «Дія», планы НБУ относительно фиксированного обменного курса

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Пятница, 23 сентября. Чем отличается ПВО IRIS-T от NASAMS, и какие ключевые отрасли для инвестиций в Украину.
Планы НБУ относительно фиксированного обменного курса. В Национальном банке заявили, что в ближайшее время фиксированный обменный курс будет оставаться на уровне 36,6 гривны за доллар. В Нацбанке отметили, что благодаря корректировке официального курса в июле, калибровке валютных ограничений и открытию «зернового коридора» сейчас ситуация на межбанковском валютном рынке значительно устойчивее, чем в июне-июле.
Ключевые отрасли для инвестиций в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на ежегодном саммите Forbes400, во время которого призвал инвестировать в Украину. По словам Президента, Украина — единственное место на земле, органично совмещающее инвестирование и филантропию. Он призвал больше инвестировать в расширение технологий экспорта и новые перерабатывающие мощности. Среди других возможностей страны Зеленский назвал деревообработку и возможность строительства мощностей для зеленого аммиака.
Новые услуги «Дія». Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что уже на следующей неделе в «Дія» можно будет купить военные облигации. Также в работе льготная ипотека, растаможка авто, получение разрешения на выезд ребенка за границу, регистрация и перерегистрация авто без похода в центр МВД. В работе проект по цифровым судам, и продолжается работа над цифровизацией социальной сферы.
⚡ Хотим также сообщить, что на Finance.ua Страхование появилась функция автозаполнения договоров через «Дія». Больше не нужно вводить паспортные данные вручную — просто нажмите кнопку Автозаполнение через «Дія», чтобы поделиться копией обычного или заграничного паспорта в «Дія». Функция доступна при заказе полисов: Зеленая карта и Туристическое (медицинское) страхование:
День финансов: субсидии беженцам, новые услуги в «Дія», планы НБУ относительно фиксированного обменного курса

Автозаполнение договора с помощью «Дія»: новая функция Finance.ua Страхование 📳

Субсидии беженцам. Кабмин принял постановление, согласно которому граждане, выехавшие за границу из-за войны, смогут получать субсидии на свое жилье в Украине. Согласно законодательству, выплата субсидии прекращается через 60 дней после выезда человека за границу. Эта норма не будет действовать «в период военного положения в Украине и через два месяца после его прекращения или отмены».
Процедура совместного транзита. Украинские компании смогут отправлять товары непосредственно со своих складов по меньшей мере в 35 стран — участниц Конвенции о процедуре совместного транзита. Как говорят таможенники, конвенция о процедуре совместного транзита, международное применение NCTS — новая реальность для украинского бизнеса, которая начнется уже с 1 октября.
Доходы украинцев. Как показывают результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу NDI Ukraine, 70% украинцев в августе (при 66% в мае) заявляли о снижении доходов. Свой нынешний доход считают комфортным для жизни около 5% (4% мужчин и 7% женщин). Считают, что на него можно прожить, 21% мужчин и 31% женщин.
  • В то же время данные глобального исследования на портале robota.ua показывают, что за последние 5 месяцев количество вакансий постепенно восстанавливается как в целом, так и в сегменте «голубых воротничков». Отклонение зарплаты для самых популярных вакансий лежит в пределах 10%.
  • Польская компания No Fluff Jobs также провела исследования по средним зарплатам украинских и польских IT-специалистов. Как показали результаты — джунам лучше искать работу в Польше, наиболее востребованы там Backend-специалисты. В Украине чаще всего ищут Frontend-специалистов и тестировщиков.
Вывод с рынка системно важного банка. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8069 о выводе с рынка системно важных банков в условиях военного положения. Чтобы национализировать финучреждение, его будут относить к категории неплатежеспособных, а дальше продавать за 1 грн. Докапитализацию со стороны государства проводить не планируют.
ПВО IRIS-T vs. NASAMS. Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS/SLM — своего рода конструктор, из деталей которого заказчик может составить именно то, что ему нужно. О комплексе ПВО IRIS-T, поставку которого Украина ждет из Германии, в открытом доступе сравнительно мало достоверной информации. Поэтому возникает множество вопросов: что такое IRIS-T, каковы его характеристики, цена и, главное, когда именно он появится в Украине? Всю доступную и достоверную информацию Finance.ua собрал в этом материале:

Что может ПВО IRIS-T, и в чем отличие от NASAMS

По материалам:
Finance.ua
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