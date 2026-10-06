Перехода на 4-дневную рабочую неделю в Украине не будет
Что предлагала петиция
Зачем это
- возможный рост производительности труда;
- уменьшение количества больничных и случаев выгорания;
- сокращение операционных расходов работодателей;
- сохранение квалифицированных кадров в Украине;
- стимулирование внутреннего рынка через дополнительный свободный день;
- приближение условий труда в Украине к европейским подходам к балансу между работой и личной жизнью.
Сбор подписей завершился
Опыт Европы
- Австрия — 4-дневный график тестирования в частном и государственном секторах, в том числе в технологических и консалтинговых компаниях.
- Бельгия — работникам разрешили распределять стандартное рабочее время на четыре дня вместо пяти, то есть сокращается количество рабочих дней, но не общее количество часов.
- Дания — 4-дневная неделя не является общенациональной нормой, но отдельные компании вводят более короткий график для улучшения благосостояния работников и стимулирования инноваций.
- Франция — 4-дневную рабочую неделю испытывают, в частности, в образовании и муниципальном управлении.
- Германия — модель получила поддержку профсоюзов, а пилотные проекты проводились, в частности, в производственном секторе.
- Ирландия — страна проводила общенациональные испытания при поддержке Four Day Week Global в разных отраслях, в том числе среди компаний, где преобладает интеллектуальный труд.
- Португалия — в 2023 году стартовал государственный пилотный проект с 4-дневной рабочей неделей, результаты которой используются для оценки дальнейших изменений.
- Испания — правительство поддержало испытание сокращенной рабочей недели в малых и средних предприятиях, в частности, для оценки его влияния на производительность.
- Швеция — 4-дневную рабочую неделю вводят отдельные компании, которые тестируют более короткий график работы.
- Финляндия — отдельные работодатели и организации экспериментируют с разными форматами сокращенной рабочей недели.
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