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Перехода на 4-дневную рабочую неделю в Украине не будет

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Перехода на 4-дневную рабочую неделю в Украине не будет
Перехода на 4-дневную рабочую неделю в Украине не будет
Украинцы не смогли собрать необходимое количество подписей за петицию о введении 4-дневной рабочей недели без снижения зарплаты. Сбор подписей завершился 3 октября 2026 года.
Речь идет о петиции № 41/010242−26эп, автор которой предлагала изменить правила организации рабочего времени и запустить государственный пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Что предлагала петиция

Петиция призывала внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и установить для всех форм собственности норму рабочего времени — не более 4 рабочих дней или 32 часов в неделю.
При этом предлагалось сохранить полный размер заработной платы и право работников на надлежащий отдых.
Также предлагалось запустить обязательный государственный пилотный проект. На первом этапе в него должны были войти определенные отрасли, бюджетные учреждения и частные предприятия, а затем опыт планировали масштабировать на всю страну.

Зачем это

Авторы петиции объясняли необходимость реформы, в частности, длительным стрессом украинцев из-за войны. Дополнительный выходной дал людям больше времени для восстановления, лечения и отдыха.
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Среди других аргументов в петиции называли:
  • возможный рост производительности труда;
  • уменьшение количества больничных и случаев выгорания;
  • сокращение операционных расходов работодателей;
  • сохранение квалифицированных кадров в Украине;
  • стимулирование внутреннего рынка через дополнительный свободный день;
  • приближение условий труда в Украине к европейским подходам к балансу между работой и личной жизнью.
Реформа должна была быть направлена ​​не на то, чтобы «меньше работать», а на то, чтобы «работать разумнее и эффективнее».
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Сбор подписей завершился

Сбор подписей за петицию № 41/010242−26эп завершился 3 октября 2026 года. Необходимого количества подписей для дальнейшего рассмотрения собрать не удалось.
«Говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время войны было бы странно. Украинцы или в армии, или для армии. Рынок труда также перешел на военные рельсы, принят специальный закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Праздничные дни во время войны считаются обычными рабочими, без удвоенной оплаты или компенсации приложений занятости.
Также ранее мы писали, что идея введения четырехдневной рабочей недели в Украине вызывает интерес у работодателей. Однако реалии украинского бизнеса сегодня значительно разнятся.

Опыт Европы

В ряде стран ЕС уже тестируют разные модели 4-дневной рабочей недели, пишет издание protime. Где-то это государственные пилотные проекты, а где-то инициативы отдельных компаний.
Перехода на 4-дневную рабочую неделю в Украине не будет
  • Австрия — 4-дневный график тестирования в частном и государственном секторах, в том числе в технологических и консалтинговых компаниях.
  • Бельгия — работникам разрешили распределять стандартное рабочее время на четыре дня вместо пяти, то есть сокращается количество рабочих дней, но не общее количество часов.
  • Дания — 4-дневная неделя не является общенациональной нормой, но отдельные компании вводят более короткий график для улучшения благосостояния работников и стимулирования инноваций.
  • Франция — 4-дневную рабочую неделю испытывают, в частности, в образовании и муниципальном управлении.
  • Германия — модель получила поддержку профсоюзов, а пилотные проекты проводились, в частности, в производственном секторе.
  • Ирландия — страна проводила общенациональные испытания при поддержке Four Day Week Global в разных отраслях, в том числе среди компаний, где преобладает интеллектуальный труд.
  • Португалия — в 2023 году стартовал государственный пилотный проект с 4-дневной рабочей неделей, результаты которой используются для оценки дальнейших изменений.
  • Испания — правительство поддержало испытание сокращенной рабочей недели в малых и средних предприятиях, в частности, для оценки его влияния на производительность.
  • Швеция — 4-дневную рабочую неделю вводят отдельные компании, которые тестируют более короткий график работы.
  • Финляндия — отдельные работодатели и организации экспериментируют с разными форматами сокращенной рабочей недели.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаРынок труда
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