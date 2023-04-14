День финансов: субсидиантов будет проверять налоговая, Новая почта ввела бесплатную услугу, самые востребованные айтишники на рынке — Finance.ua
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День финансов: субсидиантов будет проверять налоговая, Новая почта ввела бесплатную услугу, самые востребованные айтишники на рынке

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Пятница, 14 апреля. Xiaomi внесли в список международных спонсоров войны, а Boeing простила Украине $200 млн.
Конец отопительного сезона. Глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев заявил, что в Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов. Он отметил, что Группа Нафтогаз уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.
Ограничения на денежном рынке. Национальный банк Украины понимает, какие проблемы для экономики создают ограничения на валютном рынке. В то же время их отмена будет постепенной, а сроки пока не определены.
  • По прогнозу профессора, ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, до конца 2023 года курс доллара в Украине может быть на уровне от 36 до даже 45 гривен. Он отметил, что реальный курс будет зависеть от правильной экономической политики, помощи западных партнеров и успехов на фронте.
Процедура бронирования сотрудников. IT Ukraine Association разработала дорожную карту бронирования сотрудников от мобилизации. Первым шагом предприятие должно определить процедуру и по каким основаниям оно может претендовать на бронирование сотрудников.
11-му пакету санкций против рф быть. Европейский Союз введет 11 пакет санкций в отношении россии, а также попытается пресечь попытки уклониться от экономических санкций, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину. «Наш посыл состоит в том, что санкции работают, и мы будем делать больше, но нам нужно следить за их полной реализацией», — заявила комиссар ЕС по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала Мейрид Макгиннесс
Бесплатная услуга от Новой почты. Компания сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной. Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.
Обязательную сертификацию авто предлагают отменить. В Украине было предложено отменить обязательную сертификацию для большинства импортных автомобилей. Законопроектом предлагается признавать сертификаты соответствия, выданные в странах Евросоюза, в частности, производителями авто или их уполномоченными представителями в Украине. Если решение будет принято, ввоз в страну подержанного авто из-за границы может несколько активизироваться, а цены на такие транспортные средства — снизиться на 100-200 долларов.
Самые востребованные айтишники на рынке. Сейчас количество вакансий в категориях Sales, Support и Marketing растет, а количество отзывов остается на более или менее конкурентном уровне. За последние три месяца сейлзов наняли вдвое больше, чем за первый квартал 2022-го. Также выросли наймы маркетологов (на 67%), художников (на 53%) и Flutter программистов (на 32%).
Субсидиантов будет проверять налоговая. ГНС будет предоставлять Пенсионному фонду информацию об источниках и суммах доходов лиц, претендующих на субсидии и льготы. Министерство финансов уже подготовило механизм.
Xiaomi в списке международных спонсоров войны. НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны. Компанию внесли в список международных спонсоров войны из-за продолжения работы в россии после начала большой войны. Кроме того, Xiaomi до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в рф.
  • В свою очередь, Xiaomi не согласна с этим решением. «Мы категорически отвергаем обвинения НАПК относительно того, что мы являемся „международным спонсором войны“. Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир по всему миру», — говорят в Xiaomi.
Boeing простила Украине $200 млн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что компания «Боинг» объявила об освобождении украинских компаний от финансовых обязательств в рамках проекта «Морской старт». «Во время встречи с бизнесом Соединенных Штатов компания „Боинг“ объявила, что освобождает украинские компании от обязательства в $200 млн, связанного с проектом „Морской старт“», — написал Шмыгаль.
По материалам:
Finance.ua
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