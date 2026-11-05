День финансов: средняя зарплата для пенсии, администрирование НДС, регулирование крипторынка

В четверг 5 ноября Украина получила очередной транш от ЕС, а ВР подготовила новые правила администрирования НДС.

Транш от ЕС

Европейский Союз перечислил Украине очередной транш финансовой помощи в размере 4,36 млрд евро по программе Ukraine Support Loan. Из этой суммы 3,7 млрд. евро составляет макрофинансовая помощь, еще 660 млн евро предусмотрено на оборонные нужды.

Новые правила администрирования НДС

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс Украины для упрощения администрирования налога на добавленную стоимость.

, рынок недвижимости получит В то же времяполучит одни правила для всех. В Украине до сих пор нет закона, который бы комплексно регулировал риелторскую деятельность.

Регулировка крипторинка

НБУ поддерживает урегулирование рынка виртуальных активов на основе европейского подхода MiCA, международных стандартов и рекомендаций Международного валютного фонда. В то же время, регулятор предостерегает от рисков для монетарного суверенитета, ценовой и финансовой стабильности и экономической безопасности страны.

Средняя зарплата для пенсии

Для украинцев, впервые выходящих на пенсию в 2026 году, Пенсионный фонд учитывает среднюю зарплату в стране за три предыдущих года — 2023, 2024 и 2025 год. Этот показатель составляет 17482,87 грн.

Новые правила оплаты коммуналки

Этот законопроект В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «Об управлении жилищным фондом» № 16209.Этот законопроект изменяет правила управления многоквартирными домами и защищает добросовестных плательщиков от отключений коммунальных услуг из-за долгов соседей.

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