«Укрзализныця» запустила новый флагманский поезд в Польшу
Маршрут и расписание
- из Киева: отправление в 20:12, прибытие в Перемышль в 5:00;
- из Перемышля: отправление в 22:30, прибытие в Киев в 9:15.
- в вагоне купе — 2581 грн;
- в люксе — 4449 грн.
День финансов: средняя зарплата для пенсии, администрирование НДС, регулирование крипторынка
ПартнерскаяИнвестиции в недвижимость от 1 000 грн: S1 REIT открыла продажу сертификатов нового фонда S1 Позняки
Международные резервы Украины превысили $49 млрд
Цены на жилье в крупных городах Испании на 25% выше, чем в среднем по стране
Ветераны войны могут не платить туристический сбор — детали
Новые правила оплаты коммуналки: о чем идет речь в новом законопроекте