«Укрзализныця» запустила новый флагманский поезд в Польшу

Укрзализныця представила новый флагманский поезд № 51/52 «Ярослав Мудрый», который будет курсировать между Киевом и Перемышлем. Этот маршрут позволит пассажирам осуществлять удобные пересадки на поезда в другие европейские города.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Новый поезд назвали в честь первого поезда, который 4 ноября 1861 проехал по территории Украины. Тогда «Ярослав» соединил Вену и Львов. Эта дата считается началом железнодорожного движения в Украине.

Маршрут и расписание

Маршрут нового поезда частично повторяет историческое сообщение Львов — Перемышль. В польском Перемышле пассажиры смогут удобно пересесть на поезда в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.

Поезд состоит из новых вагонов, а также в нем предусмотрено инклюзивное купе.

ежедневно. На сайте УЗ указано , что поезд отправляется

Расписание движения:

из Киева: отправление в 20:12, прибытие в Перемышль в 5:00;

из Перемышля: отправление в 22:30, прибытие в Киев в 9:15.

Стоимость билетов, согласно данным в приложении Укрзализныци, на поезд 051 составляет: