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«Укрзализныця» запустила новый флагманский поезд в Польшу

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Поезд УЗ
Поезд УЗ
Укрзализныця представила новый флагманский поезд № 51/52 «Ярослав Мудрый», который будет курсировать между Киевом и Перемышлем. Этот маршрут позволит пассажирам осуществлять удобные пересадки на поезда в другие европейские города.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Новый поезд назвали в честь первого поезда, который 4 ноября 1861 проехал по территории Украины. Тогда «Ярослав» соединил Вену и Львов. Эта дата считается началом железнодорожного движения в Украине.
«Укрзализныця» запустила новый флагманский поезд в Польшу

Маршрут и расписание

Маршрут нового поезда частично повторяет историческое сообщение Львов — Перемышль. В польском Перемышле пассажиры смогут удобно пересесть на поезда в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.
Поезд состоит из новых вагонов, а также в нем предусмотрено инклюзивное купе.
На сайте УЗ указано, что поезд отправляется ежедневно.
Расписание движения:
  • из Киева: отправление в 20:12, прибытие в Перемышль в 5:00;
  • из Перемышля: отправление в 22:30, прибытие в Киев в 9:15.
Стоимость билетов, согласно данным в приложении Укрзализныци, на поезд 051 составляет:
  • в вагоне купе — 2581 грн;
  • в люксе — 4449 грн.
«Укрзализныця» запустила новый флагманский поезд в Польшу
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрзализныцяПольша
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