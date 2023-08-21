День финансов: сообщение о коррупции, новые штрафы для иностранцев, наказание за задержку зарплат — Finance.ua

День финансов: сообщение о коррупции, новые штрафы для иностранцев, наказание за задержку зарплат Сегодня 17:50

Понедельник, 21 августа. НАПК запустит портал, где можно будет сообщить о выявленной коррупции, а нардепы предлагают усилить ответственность работодателей перед работниками.

Выплаты вкладчикам банка «Конкорд». Фонд гарантирования с 21 августа 2023 года Фонд гарантирования с 21 августа 2023 года начинает выплату гарантированного возмещения вкладчикам АО «АКБ «Конкорд». На банк распространяются 100%-гарантии по вкладам. Выплаты средств вкладчикам производятся через 12 банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат.

Требование МВФ. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении изменений госбюджета. На принятии этого документа настаивал Международный валютный фонд. Документ предусматривает, что внесение изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только при наличии положительного заключения Министерства финансов.

Новые штрафы во время войны. С 20 августа в Украине будут по-новому С 20 августа в Украине будут по-новому наказывать иностранцев и лиц без гражданства за незаконное пребывание на территории Украины. Также усилена ответственность для граждан, которые им в этом содействуют.

Рынок труда в IT восстанавливается. Как Как свидетельствуют данные Work.ua , в июне 2023 года в категории «ІТ, компьютеры, интернет» активно искали работу 26 532 человека. Чаще всего они претендуют на должности Front-end программиста, UI/UX дизайнера, тестировщика. Конкуренция соискателей за работу в ІТ почти втрое выше, чем в целом по Украине.

В то же время, количество вакансий для маркетологов восстановилось на 87%. Среди наиболее распространенных должностей в области: маркетолог, мерчендайзер, контент-менеджер. Средняя зарплата в категории — 20 000 грн — это выше, чем в целом в Украине.

Сообщение о коррупции. В Украине в начале сентября планируют запустить портал, который позволит гражданам сообщать о В Украине в начале сентября планируют запустить портал, который позволит гражданам сообщать о выявленных фактах коррупции . После решения суда анонимные обличители смогут получить 10% от предмета коррупционного правонарушения.

Также, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, за два года антикоррупционный эффект от инструментов цифровизации составил 16,3 млрд грн. А за 3 последующих года планируют запустить еще 63 цифровых продукта.

Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Каховская ГЭС больше Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению . В результате теракта разрушены 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов.

Кстати, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Всемирный банк оценивает потери энергосектора Украины в результате полномасштабной войны примерно в $11 млрд, и это только предварительная оценка, ведь враг продолжает прицельные обстрелы.

За задержку зарплат будут наказывать. Народные депутаты хотят ужесточить ответственность работодателей перед работниками. Скоро Народные депутаты хотят ужесточить ответственность работодателей перед работниками. Скоро за задержку зарплаты могут начать наказывать. Авторы законопроекта отмечают, что большинство предприятий, задерживающих зарплату, — государственные, а значит, ответственность за это должно нести государство. Новый законопроект защищает право работников на своевременную оплату труда.

Пенсии украинцам в Польшу. Теперь у украинцев, которые в результате российской агрессии нашли убежище за пределами Украины и ранее получали пенсии и социальные выплаты в Укрпочте, есть возможность забирать средства по месту временного пребывания. Они будут отправлены международным почтовым переводом. Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны. Как получить средства за рубежом — Теперь у украинцев, которые в результате российской агрессии нашли убежище за пределами Украины и ранее получали пенсии и социальные выплаты в Укрпочте, есть возможность забирать средства по месту временного пребывания. Они будут отправлены международным почтовым переводом. Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны. Как получить средства за рубежом — рассказываем здесь

США продлили статус временной защиты для украинцев до апреля 2025 года.

Ипотека во время войны. Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в июне 7,9%.

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