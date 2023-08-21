МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню — Finance.ua

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МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню

Казна та Політика
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МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню
Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню: у результаті теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації Формули миру, повідомляє пресслужба МВС.
3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила.
До зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 — отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб (на контрольованій урядом території. — Ред.), підбив підсумки Клименко.
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З підтоплених районів вивезли майже 4 тисяч людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції та евакуації окупанти неодноразово відкривали вогонь по людях, нагадують в МВС.
Міністр внутрішніх справ наголосив, що найголовніша загроза для України та світу тепер існує довкола ЗАЕС.
Клименко подякував країнам-партнерам за допомогу на загальну суму 136 млн грн. Передане обладнання допомогло в ліквідації наслідків російського теракту.

Довідка Finance.ua:

  • наслідки підриву Каховської ГЕС призведуть до збільшення дефіциту торгівлі товарами за підсумками року на $0,4 мільярда;
  • держава компенсує українцям з Херсонської та Миколаївської областей втрати врожаю внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Фермери зможуть отримати компенсацію до 100 тисяч гривень.
  • Кабінет Міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно;
  • голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомляв, що відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану. А зараз, упродовж двох років, розроблятимуть експериментальний проєкт відбудови.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Українська правда
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