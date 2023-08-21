МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню — Finance.ua

МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню Сьогодні 10:12 — Казна та Політика

МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню

Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню: у результаті теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації Формули миру, повідомляє пресслужба МВС

3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила.

До зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 — отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб (на контрольованій урядом території. — Ред.), підбив підсумки Клименко.

З підтоплених районів вивезли майже 4 тисяч людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції та евакуації окупанти неодноразово відкривали вогонь по людях, нагадують в МВС.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що найголовніша загроза для України та світу тепер існує довкола ЗАЕС.

Клименко подякував країнам-партнерам за допомогу на загальну суму 136 млн грн. Передане обладнання допомогло в ліквідації наслідків російського теракту.

Довідка Finance.ua:

наслідки підриву Каховської ГЕС призведуть до збільшення дефіциту торгівлі товарами за підсумками року на $0,4 мільярда;

держава компенсує українцям з Херсонської та Миколаївської областей втрати врожаю внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Фермери зможуть отримати компенсацію до 100 тисяч гривень.



Кабінет Міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно;



голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомляв, що відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану. А зараз, упродовж двох років, розроблятимуть експериментальний проєкт відбудови.



Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.