Каховську ГЕС відбудують після деокупації. Гендиректор «Укргідроенерго» розповів про деталі проєкту — Finance.ua

Каховську ГЕС відбудують після деокупації. Гендиректор «Укргідроенерго» розповів про деталі проєкту Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Каховську ГЕС відбудують після деокупації. Гендиректор «Укргідроенерго» розповів про деталі проєкту

Відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану. А зараз, упродовж двох років, розроблятимуть експериментальний проєкт відбудови.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

За його словами, головне завдання експериментального проєкту — забезпечити роботу станції ДніпроГЕС.

На першому етапі планують спроєктувати тимчасові греблі водосховища. Після деокупації це має допомогти швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища.

Другим етапом стане демонтаж пошкодженої станції та проєктування нової. Сирота наголосив, що на це уряд виділив 2 роки. Крім того, нове обладнання має принести енергосистемі 520−580 МВт, замість зруйнованих 340 МВт.

На третьому етапі планують розробити проєкт побудови нової станції. Вона, за словами Ігоря Сироти, буде потужнішою за стару. А її будівництво за умов деокупації займе шість років.

«Тобто від сьогоднішнього дня нам потрібно сім з половиною — вісім років, щоб відновити цей потенціал, який був зруйнований шостого червня», — пояснив очільник енергетичної компанії.

Довідка Finance.ua:

Україна відбудує Каховську ГЕС, які підірвали російські окупанти. Уряд схвалив експериментальний проект;



орієнтовна вартість будівництва нової Каховської ГЕС становитиме $1−1,2 мільярда;

після деокупації всієї Херсонської області Україна відновить зруйновану греблю Каховської ГЕС. Водночас розглядається варіант зведення потужнішої станції, ніж була раніше. Розглядається варіант, що замість 335 МВт збудують станцію потужністю 550−600 МВт.

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