Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект — Finance.ua

Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект Сьогодні 10:31

Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект, t.me

Україна відбудує Каховську ГЕС, які підірвали російські окупанти. Уряд схвалив експериментальний проект.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Уряд затверджує постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення», — сказав Шмигаль.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

Читайте також Укргідроенерго назвала вартість будівництва нової Каховської ГЕС

«Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне „Укргідроенерго“. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами», — додав прем'єр.

За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена. Детально про наслідки цієї трагедії ми писали у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.