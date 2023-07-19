Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект — Finance.ua
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Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект

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Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект
Каховську ГЕС відбудують. Кабмін ухвалив експериментальний проект, t.me
Україна відбудує Каховську ГЕС, які підірвали російські окупанти. Уряд схвалив експериментальний проект.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Уряд затверджує постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення», — сказав Шмигаль.
Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.
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«Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне „Укргідроенерго“. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами», — додав прем'єр.
За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена. Детально про наслідки цієї трагедії ми писали у статті:

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
РБК-Україна
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