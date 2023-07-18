Укргідроенерго назвала вартість будівництва нової Каховської ГЕС — Finance.ua

Укргідроенерго назвала вартість будівництва нової Каховської ГЕС Сьогодні 10:06

Фото: Каховська ГЕС до підриву росіянами, пресслужба Укргідроенерго

Орієнтовна вартість будівництва нової Каховської ГЕС становитиме $1−1,2 мільярда, термін відбудови — приблизно сім років.

Про це розповів генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота, передає Укрінформ.

«Якщо говорити про орієнтовну вартість будівництва у випадку Каховської ГЕС, то враховуючи світові тренди в будівництві гідроелектростанцій з вартістю приблизно $2 000 за 1 кВт встановленої потужності, за можливої встановленої потужності нової Каховської ГЕС близько 500−600 МВт орієнтовна вартість будівництва становитиме близько $1−1,2 мільярда. Але все це дуже орієнтовно», — сказав очільник Укргідроенерго.

За його словами, так само орієнтовно можна говорити і про термін відбудови зруйнованої станції на Дніпрі. Їй передуватиме розробка проєктної документації та обов’язкова експертиза проєкту.

«Орієнтовний термін будівництва подібної гідроелектростанції становить приблизно 7 років. Зауважу, це без урахування термінів, які потрібні для обстеження території після деокупації, на демонтажні роботи тощо», — сказав Сирота.

Нині триває робота над проєктом будівництва тимчасових гребель у верхньому та нижньому бʼєфах станції, що стане першим етапом відбудови Каховської ГЕС. Тимчасові греблі дозволять підняти рівень Каховського водосховища і забезпечити водою як став-охолоджувач Запорізької АЕС, так і населені пункти, розташовані вздовж берегів.

Довідка Finance.ua:

орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС становить близько 146 мільярдів гривень;



за орієнтовними підрахунками Державної екологічної інспекції України, через підрив Каховської греблі можлива загибель диких тварин вже оцінюється у понад 883 млн гривень;



а ось сукупні втрати від підриву росією дамби Каховської ГЕС для економіки у довгостроковій перспективі із урахуванням втрати виробничого та природного потенціалів можуть перевищити $10 млрд ;

; постраждалі від підриву Каховської ГЕС можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної грошової допомоги у будь-якому управлінні соціального захисту. Інструкція, як отримати виплати, за посиланням.

Детально про актуальну інформацію щодо загроз і наслідків трагедії на Каховській ГЕС ми розповідали у статті:

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