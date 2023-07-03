Куди звертатися для отримання виплат через підрив Каховської ГЕС (інфографіка) — Finance.ua
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Куди звертатися для отримання виплат через підрив Каховської ГЕС (інфографіка)

Особисті фінанси
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Куди звертатися для отримання виплат через підрив Каховської ГЕС (інфографіка)
Куди звертатися для отримання виплат через підрив Каховської ГЕС (інфографіка)
Постраждалі від підриву Каховської ГЕС можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної грошової допомоги у будь-якому управлінні соціального захисту.
Про це повідомило Мінсоцполітики.
Усі управління соціального захисту населення в Україні мають приймати заяви на одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС.
Мінсоцполітики поінформувало усі обласні державні адміністрації та управління соціального захисту населення в регіонах (УСЗН) про можливість надходження таких звернень. 26-го червня перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак, під час робочої поїздки до Херсона та Миколаєва, провела відповідну нараду з питань виплат допомоги мешканцям Херсонщини і Миколаївщини з керівництвом ОДА і працівниками соцзахисту.
Нагадуємо, 19 червня Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, відповідно до якої, кожен постраждалий з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областей отримає 5 тис. грн з коштів резервного фонду держбюджету.
Куди звертатися для отримання виплат через підрив Каховської ГЕС (інфографіка)
Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 р. (включно). Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.
Куди звертатися для отримання виплат через підрив Каховської ГЕС (інфографіка)
Звертаємо увагу, що призначення одноразової виплати не здійснюватиметься тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують від держави щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб.
Якщо ви зіштовхнулись з ситуацією, коли органи соцзахисту не приймають відповідну заяву, можна звернутись зі скаргою на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби за телефоном (044) 289−87−89.
Детальніша інформація про одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву російською федерацією Каховської ГЕС — за посиланням .
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За матеріалами:
УНІАН
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