Куди звертатися для отримання виплат через підрив Каховської ГЕС (інфографіка) — Finance.ua

Куди звертатися для отримання виплат через підрив Каховської ГЕС (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Куди звертатися для отримання виплат через підрив Каховської ГЕС (інфографіка)

Постраждалі від підриву Каховської ГЕС можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної грошової допомоги у будь-якому управлінні соціального захисту.

Про це повідомило Мінсоцполітики.

Усі управління соціального захисту населення в Україні мають приймати заяви на одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Мінсоцполітики поінформувало усі обласні державні адміністрації та управління соціального захисту населення в регіонах (УСЗН) про можливість надходження таких звернень. 26-го червня перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак, під час робочої поїздки до Херсона та Миколаєва , провела відповідну нараду з питань виплат допомоги мешканцям Херсонщини і Миколаївщини з керівництвом ОДА і працівниками соцзахисту.

Нагадуємо, 19 червня Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, відповідно до якої, кожен постраждалий з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областей отримає 5 тис. грн з коштів резервного фонду держбюджету.

Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 р. (включно). Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.

Звертаємо увагу, що призначення одноразової виплати не здійснюватиметься тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують від держави щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Якщо ви зіштовхнулись з ситуацією, коли органи соцзахисту не приймають відповідну заяву, можна звернутись зі скаргою на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби за телефоном (044) 289−87−89.

Детальніша інформація про одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву російською федерацією Каховської ГЕС — за посиланням

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УНІАН За матеріалами:

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