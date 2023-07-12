Підрив Каховської ГЕС: уряд змінив перелік тих, хто отримає допомогу — Finance.ua
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Підрив Каховської ГЕС: уряд змінив перелік тих, хто отримає допомогу

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Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС відтепер можуть отримати одноразову матеріальну грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання.
Уряд скасував необхідність перевірки осіб, які претендують на призначення грошової допомоги, на предмет того, чи отримували вони допомогу як внутрішньо переміщені особи, повідомляє Мінсоцполітики.
Раніше претендувати на матеріальну допомогу не могли громадяни, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб від держави.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня 2023 року війська РФ підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції.
Прямі збитки оцінюються щонайменше в 2 млрд доларів. Орієнтована сума завданих довкіллю збитків від підриву дамби Каховської ГЕС складає близько 146 млрд гривень.
За матеріалами:
УНІАН
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