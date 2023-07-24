Україна може збудувати потужнішу Каховську ГЕС замість зруйнованої, — «Укргідроенерго» — Finance.ua
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Україна може збудувати потужнішу Каховську ГЕС замість зруйнованої, — «Укргідроенерго»

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Будівництво Каховської ГЕС. Фото: Укргідроенерго
Будівництво Каховської ГЕС. Фото: Укргідроенерго
Після деокупації всієї Херсонської області Україна відновить зруйновану греблю Каховської ГЕС. Водночас розглядається варіант зведення потужнішої станції, ніж була раніше.
Про це повідомив керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.
Розглядається варіант, що замість 335 МВт збудують станцію потужністю 550−600 МВт.
«Будемо розглядати варіант спорудження агрегатів, які зможуть працювати як в генераторному, так і в насосному режимі. Проєкт також передбачає будівництво рибоходу, якого не було на зруйнованій станції», — розповів Сирота.
Наразі всі плани відштовхуються від проєкту уряду щодо початку відбудови Каховської ГЕС. Його розбили на два етапи. До деокупації фахівці напрацьовують проєкт будівництва тимчасової греблі. Після — вже розпочнуть роботу на місці.
Очікується, що будівництво нової Каховської ГЕС буде коштувати $1 млрд.
«Будувати на новому місці набагато простіше. Ми поки не розуміємо, які наслідки підриву, оскільки частина греблі все ще знаходиться під водою. Невідомо, в якому вона стані. Приблизно ми розуміємо, що вартість 1 кВт потужності - $2000. Така вартість будівництва ГЕС в Європі. Якщо ми плануємо будувати станцію потужність 550−600 МВт, то загальна вартість буде $1−1,2 млрд», — резюмував Сирота.
Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Теракт спричинив екоцид, забрав життя 31 людини та невідомої кількості тварин. Детально про наслідки цієї трагедії ми писали у статті за посиланням нижче.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Діло
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