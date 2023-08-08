Уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС — Finance.ua

Уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали постраждалі жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн гривень. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 жителям Херсонської та 944 — Миколаївської областей.

Згідно із заявами постраждалих, виплати здійснюються на їхні банківські рахунки або готівкою через «Укрпошту».

Таку фінансову допомогу можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

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