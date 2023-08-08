Уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС — Finance.ua

Уряд продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Кабінет Міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року включно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали постраждалі жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн гривень. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 жителям Херсонської та 944 — Миколаївської областей.
Згідно із заявами постраждалих, виплати здійснюються на їхні банківські рахунки або готівкою через «Укрпошту».
Таку фінансову допомогу можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.
Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.
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